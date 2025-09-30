Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Lluvias en Castellón: nueva jornada de alerta en la provincia

El lunes, los acumulados de agua alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado

Un hombre cruza un badén inundable durante este lunes durante el aviso rojo.

Un hombre cruza un badén inundable durante este lunes durante el aviso rojo. / EFE

Néstor Marín

Aitor Tezanos

Sergi Juan

Rafael Fabián

Adrián Bachero

Castellón

La provincia de Castellón vive un episodio de lluvias que provocó el lunes algunas incidencias en la provincia. En este directo te contamos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

