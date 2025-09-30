En Directo
Directo | Lluvias en Castellón: nueva jornada de alerta en la provincia
El lunes, los acumulados de agua alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado
La provincia de Castellón vive un episodio de lluvias que provocó el lunes algunas incidencias en la provincia. En este directo te contamos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.
Carreteras cortadas por la lluvia
En estos momentos todavía hay tres carreteras en Castellón cortadas por la lluvia:
- CV-137 Càlig
- CV-200 Almedíjar
- CV-1486 Cabanes
Actualización de la previsión de Emergencias
Esta es la previsión de Emergències 112CV para hoy:
La lluvia provoca daños en Forcall
El Ayuntamiento de Forcall informa al vecindario que ha caído un cascote de una casa ubicada en la calle de Carme (imagen que acompaña). Por ello se pide precaución y no pasar ni andando ni en coche por esta calle, ya que hay riesgo de caída de otros materiales.
El Centro de Coordinación de Emergencia actualiza sus alertas
El Centro de Coordinación de Emergencia actualiza sus alertas por fenómenos meteorológicos. En Castellón está activado el nivel naranja por lluvias y tormentas en el sur de la provincia.
El Consorcio Provincial de Bomberos, en alerta
El Consorcio Provincial de Bomberos ha mantenido movilizados este lunes 27 equipos para controlar cauces de ríos y barrancos
Precipitaciones acumuladas en Castellón hasta las 21.00 horas
Estos son los municipios en los que más ha llovido este lunes en la provincia.
Las lluvias persistentes mantienen cortadas tres carreteras en Castellón
Se trata de la CV-137 en Càlig, la CV-200 en Almedíjar y la CV-1486 en Cabanes. Conoce todos los detalles pinchando aquí.
Tromba en Aldaia
Así se desbordó la Saleta como consecuencia de las intensas lluvias.
Desactivada la alerta roja en Castellón
Las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases. Conoce todos los detalles pinchando aquí.
La UJI retomará toda la actividad presencial este martes tras la alerta roja por lluvias
La UJI pasará este martes a un nivel 1 de emergencia. Conoce todos los detalles de esta información pinchando aquí.
