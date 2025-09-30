"Vamos a ser tus médicos, Ayúdamos a ayudarte": la UJI arranca un programa piloto en Castellón

Vamos a ser tus médicos, Ayúdamos a ayudarte. Bajo esta premisa, un equipo de alumnado de 4º de Medicina de la Universitat Jaume I (UJI), junto con la oenegé Josesólides, trabaja en un proyecto pionero en Castellón para romper estereotipos en las consultas, poniendo el foco en las personas mayores, los migrantes y el personal sanitario. Por ello han diseñado un espacio colaborativo y común que «invita a reflexionar y a desmontar las ideas preconcebidas que pueden afectar a la calidad de la asistencia sanitaria», según explican.

El encuentro será este jueves al as 10.00 horas, en una aula de la facultad de Ciencias de la Salud, generando «un espacio intergeneracional donde intercambiar ideas, formas de ver la vida y se fortalezcan vínculos entre la UJI y la comunidad», señalan.

Para ello, además de diversas actividades lúdicas, presentarán el proyecto La ventanilla indiscreta, pulsada por Jovesólides, con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Castelló, en la que los futuros médicos y médicas mostrarán su preocupación por la influencia que los prejuicios ejercen en la relación clínica y en el acceso equitativo a los servicios sanitarios, según explican.

Formato cercano

Con un formato cercano y creativo, el foro mostrará situaciones cotidianas en las que los estereotipos limitan la percepción y el trato hacia profesionales y pacientes.

En el caso del personal médico, la campaña cuestiona la visión de los facultativos como figuras frías, inaccesibles o únicamente centradas en la parte técnica. Frente a estos prejuicios, los estudiantes destacan la importancia de la escucha activa, la empatía y la vocación de servicio que caracterizan a la profesión.

Respecto a las personas mayores, la iniciativa combate la idea de que la vejez se asocia únicamente con dependencia o pasividad. El proyecto subraya la aportación de las personas mayores como pacientes activos, con experiencia y conocimiento de su propio cuerpo, además de su papel fundamental como cuidadores y transmisores de valores en la sociedad.

En cuanto a las personas migrantes, la campaña aborda el estigma que las presenta como una carga para el sistema sanitario o como individuos ajenos a las normas de cuidado. En contraposición, se resalta su contribución al sostenimiento del propio sistema, su disposición al aprendizaje y la riqueza cultural que aportan al conjunto de la comunidad.