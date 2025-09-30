XarxaTec crece un 63% y prepara un Hackathon histórico para 2026 en Castellón

XarxaTec ha cerrado un año de récord. La asociación tecnológica celebró el pasado jueves su Asamblea General 2025, en la que presentó un crecimiento histórico, aprobó sus cuentas por unanimidad y adelantó las novedades que marcarán su próximo calendario de actividades.

Ha sido un año de cifras históricas. La entidad ha aumentado su presupuesto en un 63% y ha logrado un 20% más de asociados, consolidándose como la principal red colaborativa tecnológica de Castellón y confirmando la confianza del sector en su labor.

El presidente de la asociación, José Bort, presentó el balance económico de 2024 y el presupuesto para 2025, ambos aprobados por unanimidad. “La solidez financiera nos permite mirar al futuro con ambición y reforzar proyectos de alto impacto”, destacó.

Los hitos del año

Entre los hitos más destacados del último año figuran la 3ª edición de la Formación a la Carta del Ayuntamiento de Castellón, con un curso de automatización con IA que triplicó la demanda de plazas, además del Foro IA, en colaboración con ValgrAI; el Hackathon 2025, patrocinado por la Cámara de Comercio de Castellón; XarxaTec Activa 2025, con apoyo de la Diputación; la quinta Jornada Tech FP Dual, con estudiantes de varios institutos, además de XarxaKids – Día de Internet, junto al Ayuntamiento de Castelló; y diferentes encuentros de networking y el Premio a la Innovación de Onda Cero Castellón.

Además, se subrayaron colaboraciones clave con CEV, Som Digitals, Startup Valencia y la Carrera de las Empresas, que refuerzan el ecosistema innovador de la provincia.

Xarxatex ha celebradi su asamblea general en Castellón.- / Mediterráneo

Hackathon 2026: rumbo al décimo aniversario

Uno de los grandes anuncios fue el nuevo formato del Hackathon 2026, que celebrará su final en Castellón con motivo de su 10º aniversario, tras organizar semifinales en Valencia, Alicante y Castellón.

El evento seguirá apostando por despertar vocaciones tecnológicas en estudiantes de primaria, secundaria, FP y universidad, con el respaldo de entidades como FASE, que colaborará en la logística.

Nuevas cuotas y más implicación

La Asamblea también aprobó un ajuste de cuotas en función de la facturación de cada empresa asociada, con el objetivo de adaptar los recursos a las necesidades de los proyectos futuros.

Desde la Presidencia se lanzó además un llamamiento a la participación activa de los miembros: “Queremos que los socios aporten ideas, participen y den visibilidad a sus empresas, porque juntos podemos hacer crecer el sector tecnológico de Castellón”.