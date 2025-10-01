Així és el nou edifici de l'UJI a Castelló
El Centre d'Innovació Educativa i Tecnologies Digitals suma 4.000 m2 a l'Espaitec com a «hub» d'innovació educativa que aspira a convertir-se en un referent global
Nou edifici al campus de Riu Sec. La Universitat Jaume I (UJI) i la Generalitat impulsen un 'hub' d'innovació educativa i ho fan en el nou Centre d'Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (CIETD), que, amb els seus 4.000 metres quadrats ubicats a l'Espaitec i un finançament de 7,3 milions d'euros cofinaçats per l'UJI i la Generalitat valenciana, naix per a «enfortir les capacitats formatives, científiques, innovadores i socials de la Universitat», segons ha destacat la rectora, Eva Alcón, que ha presidit l'acte juntament amb el director general de Ciència i Investigació de la Conselleria d'Educació i Universitats, Rafael Sebastián.
El centre busca donar una resposta eficaç en l'àmbit educatiu, des de la innovació pedagògica i amb una perspectiva interdisciplinària, a les exigències del canvi social i tecnològic. Comença a funcionar així un hub d'innovació educativa per a potenciar la transferència del coneixement i facilitar la connexió entre les experiències de l'aula i els treballs universitaris d'investigació que aspira a convertir-se en un espai de referència global per a la innovació, la investigació i la formació.
Transferència
«Avui culmina un camí de quatre anys de treball col·laboratiu entre la Jaume I i la Generalitat. El CIETD va nàixer de la necessitat comuna de disposar de nous espais formatius, encara que el realment valuós d'aquest projecte no radica únicament a sumar una nova infraestructura al campus, sinó a potenciar les nostres capacitats formatives, científiques, d'innovació i socials», ha destacat la rectora.
«El CIETD permetrà connectar encara més la Universitat i la resta d'etapes del sistema educatiu compartint experiències i projectes. Això és el verdaderament enriquidor d'aquest ecosistema innovador», ha puntualitzat.
Per la seua part, Sebastián ha destacat que el CIETD representa «una de les tendències que, des de l'àrea de Ciència i des de la Generalitat, estem intentant imprimir a les universitats, i que és aconseguir que tot el que es realitza en l'àmbit universitari arribe a la societat; que la innovació que es genera en les universitats es transferisca, i quin millor mode de fer-ho que a través de l'educació».
Des de la Jaume I i el Consell han destacat que el CIETD és un «exemple de cooperació institucional», des del seu origen fins a la seua posada en marxa.
Els serveis, en quatre plantes
Els seus 4.000 metres quadrats de superfície, distribuïts en cinc plantes, estan adaptats a les necessitats pedagògiques per a fomentar, des d'una perspectiva multidisciplinària i col·laborativa, la formació especialitzada, la investigació i la transferència del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge. A més, el CIETD disposa de material i mobiliari flexible per a experimentar amb nous espais d'aprenentatge.
La planta baixa inclou una Aula del futur, sales de ponències i un vestíbul amb una gran zona diàfana de disseny versàtil per a facilitar-hi l'organització d'esdeveniments.
La primera planta alberga la seu del CEFIRE de Castelló, els centres de formació continuada del professorat dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
En la segona se situen el Centre d'Educació i Noves Tecnologies, la Unitat de Formació i Innovació Educativa i laboratoris d'innovació educativa.
En la tercera i la quarta planta d'aquest edifici es troba l'espai destinat a l'Institut Universitari de Ciències de l'Educació, que comptarà amb prop de 1.000 metres quadrats distribuïts en diferents laboratoris d'investigació, sales de reunions i zones informals de trobada.
Arquitectura sostenible
El seu desenvolupament s'ha dut a terme a partir de les necessitats identificades per la Delegació de la Rectora per a la Transformació Docent i l'estudi comparatiu amb centres similars de tot el món, i ha sigut coordinat pel Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat a través de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de l'UJI.
Situat en la zona del Parc Científic i Tecnològic del campus del Riu Sec, sobre unes instal·lacions de 4.000 metres quadrats, el Centre d'Innovació Educativa i Tecnologies Digitals ha comptat amb una inversió de 7,3 milions d'euros, cofinançada per la Generalitat i la Universitat Jaume I.
Tant el disseny com la construcció han seguit els estàndards de qualitat ambiental que vertebren la política de sostenibilitat de la institució d'educació superior i el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic.
Les instal·lacions potencien la il·luminació natural i l'ús d'energies renovables i de materials respectuosos amb el medi ambient per a afavorir l'eficiència energètica i la qualitat ambiental de cadascun dels espais.
