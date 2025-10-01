La asociación de empresarios de la cerámica respalda la candidatura de Martí para presidir la patronal de Castellón

La patronal de la provincia, CEV Castellón, se encuentra en un periodo electoral que culminará en la jornada de votaciones del próximo 6 de noviembre. En un principio se había previsto la continuidad del actual presidente, Carmelo Martínez, pero finalmente se ha alcanzado una candidatura de consenso entre el responsable en funciones y el anterior líder de la organización, Luis Martí.

Candidatura conjunta en Castellón

De este modo, si no surge una alternativa, Martí pasará a ser el presidente —cargo que ya ocupó entre 2021 y 2024, y al que renunció por motivos personales—, mientras que Martínez asumirá la vicepresidencia.

El anuncio ya ha sido valorado por uno de los colectivos más influyentes del mundo empresarial de Castellón. La asociación que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, acoge "con satisfacción la candidatura conjunta presentada por Luis Martí y Carmelo Martínez para la presidencia de CEV Castellón". Desde la entidad expresan su "plena confianza en ambos, convencidos de que su experiencia y compromiso los convierten en los perfiles idóneos para impulsar los cambios necesarios que refuercen el valor de la organización para la industria y para nuestra provincia".

Valoración empresarial y respaldo de Ascer

Los dos integrantes de la candidatura expresaron el martes estar "ilusionados con esta nueva etapa en la que pretenden avanzar hacia un mayor fortalecimiento de CEV Castellón, y con ello contribuir a la consolidación de CEV CV". La propuesta "se presentó en el transcurso de una reunión de la junta directiva de CEV Castellón y otros asociados, siendo acogida con satisfacción".

Este cambio de rumbo va acompañado de novedades en la patronal autonómica. Salvador Navarro anunció su intención de repetir como presidente, pero la irrupción de un sector crítico encabezado por el presidente de la asociación autonómica del metal (Femeval), Vicente Lafuente, provocó la renuncia de Navarro y la presentación de la candidatura de Lafuente. Esto implicará modificaciones en Alicante y Castellón, mientras que la única dirigente que continuará como presidenta provincial será Eva Blasco.

Reunión con Carlos Mazón

Por otro lado, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido con el presidente de Ascer, Ismael García Peris. En el encuentro también han asistido la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, el vicepresidente de Ascer, Miguel Nicolás, y el secretario general, Alberto Echavarría.

La reunión se enmarca en la ronda de reuniones que el jefe del Consell está manteniendo con entidades e instituciones económicas de la Comunitat Valenciana.