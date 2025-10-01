Castellón afronta un otoño ‘movido’ con episodios de dana más frecuentes

Tras la dana que ha despedido el mes de septiembre, octubre será una época donde se repetirán estos episodios de fuertes lluvias concentradas en poco tiempo. El otoño se presenta movido en Castellón, ante un fenómeno cada vez más habitual, al que se le unen las condiciones típicas de esta estación del año, como es la llegada de los vientos polares, y las altas temperaturas que registró el mar Mediterráneo el pasado verano, consecuencia del cambio climático.

Todo esto alimenta una alta probabilidad de que este mes que asoma se produzcan nuevas alertas naranjas y rojas en la provincia. Así, aunque la previsión muestra una estabilidad que se prolongará entre ocho y diez días, "es posible que después de este tiempo, se produzcan de nuevo danas y precipitaciones destacadas".

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, ha explicado que una situación como la vivida el pasado lunes "cumple con las dinámicas esperadas durante septiembre y octubre". Pero también añadió que, este año, las posibilidades de que se repitan con más asiduidad es mayor.

La temperatura del Mediterráneo, que habitualmente alcanza los 24º de media durante el verano, se situó entre 27º y 28º durante gran parte del verano. Además, las masas de aire tropical acumuladas refuerzan las opciones de que descarguen nuevas danas en las próximas semanas, en su choque con el frío polar.

"Pueden darse situaciones de inestabilidad, una vez pase este anticiclón que dejará, en los próximos días, temperaturas de 24º o 25º", afirmó Quereda que apuntó que, para que se produzcan estas danas con precipitaciones que alcanzan los 200 l/m2, tienen que confluir ciertas condiciones.

"Por una parte, debe darse la llegada de columnas de aire frío. Además, el viento, tiene que soplar de manera transversal a las montañas. A esto se añade la alta temperatura marina", enumeró Quereda que ha comentado que "si se unen todas estas circunstancias, los episodios de lluvias en la provincia llegarían a ser muy peligrosos".

Abundancia en la costa

El meteorólogo también ha analizado las precipitaciones del lunes, y comentó que "cayeron más de 100 l/m2 en apenas 24 horas, pero por fortuna la lluvia fue más abundante en la costa, lo que redujo los problemas".

José Quereda ha señalado también que "si se hubiesen producido estas precipitaciones en las cabeceras de los ríos, se hubieran generado más inconvenientes y peligros para la ciudadanía".

Dentro de los modelos meteorológicos, ha sido "un momento característico de esta época". Quereda ha explicado que "estamos en el cambio de dinámica, desde la tropical a la polar y es normal que fenómenos como este se acaben produciendo en Castellón".