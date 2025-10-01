La economía de Castellón acabará el 2025 con cifras positivas: las cifras de los principales sectores

La patronal autonómica, la CEV, elabora cada trimestre una radiografía de la economía de la Comunitat, en la que se analizan los principales indicadores y se pone de manifiesto cuáles son los interrogantes para el futuro. También en Castellón se refleja esta evolución.

Un semestre con balance positivo

Pese a que la incertidumbre se ha instalado de forma permanente en las finanzas globales, las conclusiones de este estudio, que detalla las cifras del primer semestre y las previsiones para lo que queda de año, muestran una evolución positiva de la economía de la Comunitat Valenciana.

El documento de la CEV afirma que la actividad experimenta "una aceleración respecto al trimestre anterior y sitúa el avance de la región dos décimas por encima del alcanzado en media nacional y ocho décimas por encima del conjunto de la zona euro". Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), hubo un crecimiento trimestral del 0,9% respecto al trimestre anterior, y del 3,1% en el último año. "De mantenerse este dinamismo, la actividad económica podría registrar en el conjunto del año un crecimiento del 2,8%, varias décimas superior al esperado para España".

Castellón, con mejores resultados

Entre los factores que explican esta mejoría se encuentran los datos de empleo y exportaciones. Unas cifras que incluso son mejores en Castellón respecto al conjunto autonómico. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Castellón crece un 0,59%, hasta los 260.659 inscritos en el último año. En cambio, en España hubo un descenso del 0,89%, y en la Comunitat un retroceso del 0,81%.

También hay buenas cifras en turismo. En el segundo trimestre del año, Castellón creció a doble dígito, al sumar 390.859 viajeros (+11,5%) y 1.122.711 pernoctaciones (+13,1%). Las pernoctaciones en Alicante aumentaron un 2,2%, mientras que en Valencia cayeron un 1,8%.

El negocio de la cerámica crece un 2,4%

Las exportaciones en Castellón avanzan un 2,7%, principalmente debido al repunte en productos energéticos y cerámicos.

En cuanto a dos de los principales sectores productivos de la provincia, la cerámica y los esmaltes, las estimaciones hacia final de año son favorables, como ya anunciaron en la pasada edición de la feria Cersaie. La patronal cerámica, Ascer, menciona que el negocio de estas empresas en el primer semestre creció un 2,4%. "En gran medida, este avance se ha sustentado en el mayor dinamismo del mercado nacional, cuyas ventas crecieron un 6,8% en tasa interanual, frente al avance del 1,3% registrado en las exportaciones", añade.

Previsiones y riesgos internacionales

"Ascer apunta a que el sector podría cerrar el año en una situación de estabilidad respecto a 2024 o, en el peor de los casos, con un ligero descenso en las ventas, dependiendo de la evolución del mercado nacional". Todo esto, sin embargo, dependerá del efecto de los aranceles del 15% a los Estados Unidos. "El gravamen actual es más ventajoso que el aplicado a otros países competidores en EEUU", por lo que no se espera un impacto negativo directo. No obstante, la preocupación del sector se centra en la posible caída de la demanda estadounidense, debido al encarecimiento generalizado de los bienes y a una menor propensión al gasto en productos no esenciales, como la cerámica.

Los esmaltes también mejoran resultados

Desde la asociación que agrupa a los esmaltes y colores cerámicos (Anffecc), confían en que la segunda mitad del año permita cerrar el ejercicio "con cifras todavía más positivas", gracias a la recuperación de mercados como Italia, Portugal, Marruecos o Egipto. También destacan la reactivación del mercado argelino y el repunte de la demanda interna como factores clave para consolidar este avance.

La cifra de negocios de las afiliadas a Anffecc creció en el segundo trimestre un 1% interanual. Este progreso se ha apoyado sobre todo en las exportaciones, que aumentaron un 1,4%, y en menor medida en las ventas nacionales, que ascendieron un 0,5%.