Mans robòtiques, cotxes de carreres i ciberseguretat lideren l'Empreneduria a l'UJI

Els equips UJI Cedrimun, UJI HackCS, UJI Hand, UJI Robotics, UJI Electric Racing Team i UJI Motorsport han presentat els seus prototips i projectes

Gala de presentació del programa UJILab Innovació

Gala de presentació del programa UJILab Innovació

Gala de presentació del programa UJILab Innovació / Antonio Pradas

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Per la innovación i l'enpreneduria. La càtedra Increa d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge de la Universitat Jaume I ha celebrat aquest dimarts, 30 de setembre de 2025, al saló d’actes de l’Escola de Doctorat, la Gala de Presentació del programa UJILab Innovació, un esdeveniment que ha reunit prop d’un centenar de persones entre estudiantat, professorat, empreses i institucions col·laboradores.

 L’acte ha estat presidit pel vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, qui ha donat la benvinguda i ha subratllat «el compromís de l’UJI per a fomentar el talent i l’emprenedoria innovadora a través d’aquest programa de referència».

L’acompanyava la directora d’Emprenedoria i Innovació de l’UJI i directora de la Càtedra Increa, Maria Luisa Flor, qui ha posat en valor la tasca conjunta de l’estudiantat, el professorat i les entitats col·laboradores en l’impuls del programa.

L'equip UJI Hand.

L'equip UJI Hand. / Mediterráneo

Equips 'top' de l'UJI

Durant la gala, els equips UJI Cedrimun, UJI HackCS de ciberseguretat, UJI Hand i les seues mans biòniques 'low cost', UJI Robotics, UJI Electric Racing Team i UJI Motorsport han presentat els seus prototips i projectes davant el públic assistent, a més d’exposar-los al vestíbul de l’edifici, on han despertat un gran interès i generat interacció amb l’estudiantat i les persones assistents.

El vicerector ha realitzat també un agraïment públic a les empreses, institucions i professionals col·laboradors, entre els quals destaquen el professorat aliat d’INCREA, el Consell de l’Estudiantat, Espaitec i l’equip organitzador de la I Competició de Mans Protètiques. La trobada va concloure amb un networking que va reforçar les sinergies entre participants, col·laboradors i públic assistent.

l'equip UJI Motoresport, en acció.

l'equip UJI Motoresport, en acció. / Mediterráneo

Transferència innovadora

Amb aquesta gala, la Càtedra Increa referma el seu compromís amb la promoció de l’emprenedoria innovadora i la transferència de coneixement en l’àmbit universitari dins de la Setmana de l’Emprenedoria de l’UJI.

Aquesta activitat s’alinea amb diversos eixos del Pla d’Ocupabilitat de la Universitat, ja que reconeix els membres de la comunitat universitària per la seua participació en activitats d’emprenedoria i innovació, així com les entitats externes que col·laboren en aquestes activitats.

A més, contribueix a reforçar les competències transversals en innovació i emprenedoria de l’estudiantat i fomenta la col·laboració amb altres institucions en iniciatives orientades a l’adquisició de competències.

