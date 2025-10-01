El precio de la vivienda en Castellón no para de crecer, pero sigue lejos de las cifras del 'boom'

A pesar de todos los anuncios para frenar la subida de precios, la vivienda atraviesa un momento de ebullición. No pasa una semana sin nuevas cifras en esta dirección, y ahora es la consultora Tinsa la que aporta sus resultados, correspondientes al tercer trimestre de 2025. En el último año, comprar una vivienda en Castellón se ha encarecido un 9,3%. De media, el metro cuadrado se sitúa en 1.272 euros. Si se compara con el segundo trimestre, la subida es de las más acusadas del país, con un 5,9%.

Castellón, entre las más dinámicas

Como muestra de la elevada demanda, Castellón ocupa el quinto puesto nacional en la clasificación de ventas respecto al parque total de inmuebles, con 3,3 por cada 1.000.

El crecimiento anual es notable, aunque queda por debajo de los resultados nacionales, con un aumento del 11,2% y 2.018 euros por metro cuadrado. En la Comunitat Valenciana, la escalada llega al 13,2%, impulsada por el 12,8% de Valencia (1.646 euros) y el 15,3% de Alicante (1.758 euros). Castellón es, de hecho, la segunda provincia más asequible de la costa mediterránea, tras Murcia.

Mercado en auge

El territorio castellonense tampoco es ajeno al auge generalizado: a falta de más viviendas nuevas, las de segunda mano se han revalorizado un 12,2%. Además, el número de inmobiliarias crece incluso por encima de los siempre socorridos bares. En el primer semestre, se registraron 7.066 operaciones de compraventa, la cifra más alta desde el boom de la construcción.

Comparación histórica

Para dimensionar este momento de esplendor del ladrillo, el informe trimestral compara con los años previos a la crisis inmobiliaria. Castellón sigue todavía lejos de aquella época: los precios por metro cuadrado se sitúan un 27,5% por debajo de los alcanzados en 2007 y 2008. El resultado es mejor que en el resto de la Comunitat: en Valencia la brecha respecto al máximo histórico es del 11,7%, mientras que en Alicante está aún más cerca, con el 10,5%.

En cambio, otras zonas de España ya han superado los precios de entonces. Madrid es hoy un 11,6% más cara que en 2008 y duplica las cifras de lo peor de la crisis.

La capital, a la baja

Los datos también abarcan las capitales. La particularidad de Castelló es que presenta un precio medio ligeramente inferior al provincial, con 1.262 euros por metro cuadrado. Esto se explica por la disparidad de cotizaciones entre barrios de la ciudad y por el peso de las segundas residencias en las localidades turísticas.