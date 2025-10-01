La presidenta de la Diputación de Castellón exige la aprobación de unos presupuestos del Estado

Responsables del Gobierno de España afirman que se va a presentar una propuesta de Presupuestos Generales del Estado, después de que no se hayan elaborado cuentas para los años 2024 y 2025. De ser así, no podrían entrar en vigor el 1 de enero, porque deberían haberse presentado antes del cierre del mes de septiembre. Un asunto destacado en la vida política nacional, y que tiene impacto en Castellón.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, reclama que haya cuentas para incluir las obras que, asegura, necesita la provincia. Además, insiste de nuevo en las aportaciones económicas a los consistorios y la propia Diputación.

Críticas de Marta Barrachina

"Es necesaria una política estatal comprometida con nuestro territorio, que atienda y responda a nuestras necesidades y demandas; un compromiso que a día de hoy no existe", subraya Barrachina, quien lamenta que el Ejecutivo haya cerrado el mes de septiembre "incumpliendo, de nuevo, el mandato constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado tres meses antes de que termine el año".

Las últimas cuentas datan de 2023. "Eran unos pésimos presupuestos para la provincia de Castellón que no contemplan las inversiones necesarias", asegura la presidenta de la Diputación.

Proyectos e inversiones pendientes

Para la dirigente provincial, "no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para nuestra tierra no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones". Entre ellas, cita "la necesidad de ayudar al sector cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque no solo son motor económico de nuestra tierra, son además imagen y símbolo de la personalidad de esta provincia que necesitan de ayudas reales".

Otras actuaciones que menciona son las partidas pendientes de más de 65 millones de euros en la provincia de Castellón para dar cumplimiento a las medidas de prevención de inundaciones, la regeneración de la costa, los accesos de la autopista AP-7 en varios municipios o la prolongación de la A-7 hacia el norte, una obra "clave para la vertebración provincial de norte a sur por el interior".

Reclamación de fondos estatales

Además de las inversiones, Marta Barrachina hace hincapié en la entrega de dinero a cuenta de la recaudación de los impuestos estatales para las administraciones locales. Considera que las aportaciones hechas, sin presupuestos, no se hacen de forma correcta, lo que impediría "utilizar los ahorros para dar servicio a nuestros vecinos, para resolver problemas y promover oportunidades".

Barrachina detalla que el Gobierno "debe más de 200 millones de euros a nuestros municipios, una deuda injusta que impide prestar mejores servicios públicos", incide. Recuerda que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 10 de junio de 2025, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal, resolvió instar al Gobierno a actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales.

Reivindicación de la Diputación

La presidenta del Gobierno Provincial ha incidido en que, desde la Diputación de Castellón, "como altavoz para reivindicar las necesidades del conjunto de la provincia, seguiremos defendiendo a nuestros 135 municipios y reclamando cuantas reuniones sean necesarias con los diferentes ministerios para exigir que el Gobierno de España cumpla con Castellón".

"Llegaremos donde haga falta para que el Gobierno de España atienda esta provincia que tanto necesita y que tan abandonada sigue estando", ha concluido la presidenta Marta Barrachina.