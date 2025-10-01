El PSPV de Castelló reclama acció coordinada davant l’emergència climàtica
Els socialistes donen suport al Pacte d’Estat impulsat pel Govern d’Espanya
L’Executiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló ha aprovat una resolució per a instar totes les administracions a actuar de manera coordinada davant l’emergència climàtica. Una realitat que impacta cada dia en la vida de la ciutadania i que ha fet que el 2025 siga ja l’any més calorós i extrem de la sèrie històrica amb temperatures rècord, onades de calor persistents, nits tropicals que impedeixen el descans, pluges torrencials i incendis fora de la temporada habitual. “Estem en un nou escenari històric que cal afrontar amb unitat”.
El vicesecretari general segon del PSPV-PSOE provincial, Joan Morales, ha remarcat: “Castelló no és aliena al canvi climàtic, que es manifesta amb més ingressos hospitalaris per cops de calor, més tensió en el sistema sanitari, més risc de focs i més incertesa davant pluges torrencials”. Morales ha advertit: “Aquesta situació, malauradament, ja no és una hipòtesi de futur, és una emergència del present”, i ha reclamat que la resposta de totes les institucions siga “a l’altura del repte, urgent i sostinguda en el temps”.
En aquest sentit, l’Executiva provincial socialista dona suport a la iniciativa del Govern d’Espanya d’un Pacte Estatal davant l’Emergència Climàtica, amb l’objectiu de garantir un full de ruta estable en matèria de mitigació, adaptació i reforçament de la protecció civil.
Agència Valenciana d'Emergències
La resolució aprovada fixa deures concrets per a totes les administracions. Entre ells, la recuperació d’una Agència Valenciana d’Emergències amb recursos suficients, la redacció d’un Pla Valencià de Seguretat Climàtica 2025–2035 que incloga refugis climàtics, protocols davant onades de calor i mapes de risc d’inundacions, així com inversions en prevenció d’incendis i modernització d’infraestructures. També es reclama a la Diputació de Castelló que augmente els fons destinats a gestió forestal i incendis, millore els recursos del Consorci Provincial de Bombers i impulse línies d’ajuda als municipis per a elaborar plans locals d’emergència climàtica. “El temps de mirar cap a un altre costat s’ha acabat”, ha insistit Morales.
“L’escalfament global ja ens està colpejant, i si no actuem amb rapidesa i coordinació, els costos socials, econòmics i ambientals seran irreparables”, ha conclòs.
