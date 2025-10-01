Sofía, la activista de Burriana, en la flotilla de Gaza: "No nos van a parar"

La Global Sumud Flotilla, de la que forma parte la activista burrianense Sofía Buchó Lahuerta, vive sus horas más tensas en su viaje rumbo a Gaza.

Con el propósito de abrir un corredor permanente que permita hacer llegar ayuda humanitaria hasta Palestina, las embarcaciones se encuentran a punto de adentrarse en la zona de exclusión frente a Gaza, limitada por el gobierno israelí por motivos de seguridad. Esto supondría la detención de todos los tripulantes de los barcos de la flotilla y su repatriación a sus países.

Pero, cuando el Sirius, el barco en el que navega la castellonense, ya se encontraba a menos de 90 millas náuticas, Sofía ha dejado claro que "vamos adelante. Seguimos navegando y no nos vamos a parar hasta que sea imposible ir más adelante".

Así se ha expresado la activista en un vídeo publicado este miércoles, en el que comparte protagonismo con el diputado autonómico de Compromís, Juan Bordera.

Buchó ha afirmado que "seguimos dando pasos y, lleguemos o no lleguemos a nuestro destino, esperamos que esto haya servido para concienciar al mundo". Estas declaraciones se producían después de que el gobierno de España anunciara la retirada del buque Furor, que escoltaba a estas embarcaciones, una vez lleguen a la zona de exclusión.

Sofía Buchó ha asegurado que "esta decisión de echarse atrás es dura de asimilar, sobre todo porque lanza el mensaje que se pueden violar las leyes internacionales sin consecuencias. No podemos hacer nada".

Noche en vela

La madrugada del martes al miércoles no ha sido fácil para el Sirius y el resto de componentes de la flotilla con rumbo a Gaza. Como ha explicado Sofía, en otro de los vídeos publicados este miércoles, "ha sido una noche terrorífica. Hemos estado rodeados por embarcaciones militares y submarinos".

Además, los barcos de la Global Sumud Flotilla se han quedado sin posibilidad de comunicarse y también han sufrido problemas en sus sistemas de navegación, así como el hackeo de internet. "Ha sido una noche de mucha tensión en la que no hemos podido dormir", ha añadido la activista.

En este vídeo, Sofía también muestra una embarcación militar israelí y relata que "esta noche nos ha pasado a un metro de distancia", poniendo en riesgo la estabilidad del barco. Pero, a pesar de todo, la burrianense ha asegurado estar "tranquila", ya que los compañeros "siguen haciendo directos con cadenas como Al Jazeera", lo que permite que se conozca "todo lo que está sucediendo aquí".