Universidades blinda la financiación de la UJI hasta 2029 con 110 millones anuales

Luz verde al plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas. El reivindicado documento, que lleva bloqueado 15 años, negociándose por parte de la Conselleria de Educación y Universidades y los cinco campus valencianos, se formalizará «en días» después de suspenderse su firma, a cargo de los rectores y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, este lunes en València a causa de la alerta roja meteorológica.

Se trata de un acuerdo que blinda hasta 2029 (prorrogable hasta 2033) una línea presupuestaria de 1.103 millones para los cinco campus públicos valencianos, 110 millones anuales para la Universitat Jaume I (UJI).

Según fuentes de la Conselleria, la dotación incluye la financiación estructural, que pasa de unas transferencias corrientes de 876,8 millones en 2025 a 1.034,5 millones este 2026. Y adicionalmente, la compensación por la reducción y la congelación de los precios públicos universitarios, que supone un coste para las arcas de la Generalitat de 39,5 millones, y las dotaciones correspondientes al programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio María Goyri para la contratación de profesorado ayudante doctor.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, en el inicio de curso en el campus de Riu Sec, donde volvió a revindicar el plan de financiación. / Toni Losas

Un pacto "histórico" según Rovira

Un pacto que el conseller de Universidades, José Antonio Rovira, calificó ayer de «histórico». «Durante los últimos diez años, las universidades han venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual estable y lo hemos conseguido después de un par de años de trabajar intensamente con ellas», señaló.

Por su parte, la rectora de la UJI y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Valencianas, Eva Alcón, destacó que «el acuerdo reduce las incertidumbres presupuestarias y aporta estabilidad al sistema universitario público valenciano, gracias a la consolidación en el presupuesto de la Generalitat del nivel de financiación estructural que recibe desde 2023».

«El acuerdo reduce las incertidumbres presupuestarias y aporta estabilidad al sistema universitario público valenciano" Eva Alcón — Rectora de la UJI y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas

Alcón señala como «positiva» la inclusión «de la compensación otros gastos reales de los campus, como los incrementos salariales del personal, el aumento de costes por la normativa autonómica y estatal, y el IPC». «Y hay que destacar -señaló- que también prevé la consolidación de la financiación necesaria para posibilitar la renovación de las plantillas e incorporar talento joven que se ha hecho a través del programa María Goyri una vez finalizo la vigencia del convenio que lo regula».

La reivindicación sigue

El documento «nos dota de un marco de entendimiento para seguir trabajando en la mejora de la financiación los próximos años», señaló la rectora castellonense, que agradece «el trabajo de los equipos económicos de los campus, así como la voluntad de la Conselleria de llegar a un acuerdo».

El pleno aprobó además una dotación de 83.989 euros para la ampliación del Centre de Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques para albergar nuevos prototipos. n