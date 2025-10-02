20 restaurantes de Castellón revalorizan el ritual del 'esmorzar'

La tradición más valenciana de media mañana vuelve a ponerse en valor con la tercera edición de Gastroalmuerzos, que se celebra hasta el domingo, día 5, en toda la Comunitat Valenciana. En Castellón, más de 20 restaurantes y bares, repartidos por 13 localidades, reivindican la importancia de un ritual que combina producto local, platos con personalidad y el inconfundible sabor del cremaet.

Desde la costa a la montaña, los locales castellonenses se suman a esta iniciativa impulsada por la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) formada por las asociaciones provinciales Ashotur, Hostelería Valencia y APEHA, junto a Turisme Comunitat Valenciana.

Gastroalmuerzos 2025 reúne en esta tercera edición a más de 100 establecimientos en toda la Comunitat. En el caso de Castellón, la oferta refleja la diversidad de la provincia: bocadillos con sello de autor, platos tradicionales de interior y almuerzos donde el producto local es siempre protagonista.

En Los Maños (Castelló de la Plana), por ejemplo, se podrá degustar un sorprendente bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana, con morcilla de Burgos y mermelada de higos. En Tasca La Terreta (Eslida), la propuesta gira en torno a un contundente plato montañés, ideal para quienes buscan un almuerzo de cuchara.

Dónde disfrutar

Algunos de los locales destacados que participan en la campaña son: Gran Hotel Toledo (Onda), La Hípica Restaurante (Castelló), Restaurante Carceller (Castelló), Los Maños II (Castelló), El Cortijo Gregorio Anaya (Vila-real), L’Ermita (Moncofa), Venta El Maestrazgo (Xert), Restaurante Torreón (Benicàssim), Bar Las Cholinas (Alfondeguilla), Bar Casa Herminia (Pobla de Tornesa), Hotel Miramar (Torreblanca), Asador Aguilar (Segorbe), Entrepistes (Onda), Restaurante Casa Aljaro (Castelló), Asador La Abuela (Castelló), Cafetería Amado (Castelló), Restaurante Pradas (la Vall d’Uixó), Restaurante L’Agullot (Benicàssim), Bar Paquita (Eslida), Restaurante Racó de Canya (Almenara) y Tasca La Terreta (Eslida)

Más que un bocadillo

La esencia del esmorzar valencià va más allá del pan con relleno. A las propuestas de cada casa se suman los elementos infaltables para compartir: cacaus del collaret, encurtidos, ensaladas, café o cremaet. Una costumbre que no solo seduce a locales, sino que también empieza a conquistar a los turistas que visitan la Comunitat.

La campaña de Gastroalmuerzos se refuerza este año con la reedición de su guía oficial, que recopila todas las propuestas. El diseño vuelve a llevar la firma del ilustrador valenciano Lawerta. Más información en la web: www.gastroalmuerzos.com.