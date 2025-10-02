Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?

No es ninguna novedad que Benicàssim encabece la lista de los municipios más ricos de la provincia. Ya son varios los años en los que ocupa esta posición. Lo que sí resulta llamativo es su vertiginoso ascenso dentro de la clasificación nacional. El año pasado fue la única localidad castellonense en figurar en el top 100, en el puesto 61. En tan solo un año sube ocho peldaños y ya se coloca en el 53, muy cerca de la exclusiva lista de los 50 primeros. Eso sí, en la lista autonómica desciende un puesto: del quinto pasa al sexto.

Subida de la renta media

Esta evolución se debe a la mejora de la renta media por habitante. Si en 2022 era de 41.216 euros, un año más tarde asciende a 43.416, lo que supone un incremento de 2.200 euros. Las cifras de 2023 fueron difundidas el miércoles por la Agencia Tributaria, que recopila todas las localidades con más de 1.000 habitantes.

En el segundo puesto repite Borriol, que con 32.279 euros mejora en 311 la renta anual. En cambio, en el ranking nacional queda lejos, en el puesto 397, cuando un año antes estaba en el 328.

El nuevo podio provincial

El podio se completa con un cambio: la Pobla Tornesa asciende al tercer lugar, con 31.376 euros y una mejora de 1.025 euros. De este modo, desbanca a la capital, Castelló de la Plana, que se queda con 30.269 euros y un retroceso medio de 337.

En quinta posición aparece l’Alcora, que pasa del sexto al quinto puesto provincial, con 29.385 euros, lo que supone 588 más que en el año anterior.

La metodología

La estadística procede de la suma de los datos del impuesto sobre la renta en cada municipio, dividida después por el número de habitantes. La clasificación refleja, en parte, el reparto de la riqueza. Benicàssim cuenta con un número considerable de personas de rentas altas que residen todo el año, mientras que Borriol se ha consolidado como ciudad residencial alrededor de Castelló, con instalaciones como el campo de golf de la Coma.

La presencia de municipios pequeños o medianos en los primeros puestos se explica por la fuerte implantación de empresas cerámicas, lo que muestra la relevancia de este sector productivo en la provincia. En la parte baja, Traiguera repite como el municipio con menor renta media entre los de más de 1.000 habitantes, aunque mejora en 672 euros.

Referencias autonómicas y nacionales

En la Comunitat Valenciana, Aigües lidera el ranking con 60.883 euros, desplazando a Rocafort. A nivel estatal, Pozuelo de Alarcón repite como el municipio más rico de toda España, con 88.011 euros, más del doble que Benicàssim.