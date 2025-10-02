¿Cómo le ha afectado el final del verano al paro en Castellón?: estas son las claves

Septiembre suele ser un mes malo para el empleo, como consecuencia del final de la temporada turística. El del 2025 ha supuesto un incremento del paro, pero casi imperceptible, de apenas cuatro personas. Castellón se sitúa ahora en los 31.991 demandantes de un puesto de trabajo. Si se hacen cuentas de los últimos 12 meses, el paro retrocede en 2.877 personas, un 8,25% menos que hace un año.

Afiliación a la Seguridad Social

Donde más se detecta la llegada del otoño es en las listas de afiliación a la Seguridad Social. En un mes se han registrado 3.223 bajas, lo que supone un descenso del 1,24%. En cambio, tanto en la Comunitat (+0,14%) como en el conjunto de España (+0,15%) se ha dado una evolución positiva.

Sobre las cifras de desempleo que da a conocer el servicio público estatal, SEPE, en la Comunitat Valenciana ha bajado en 2.739 personas (-0,92%) en el último mes y se queda en 294.015 ciudadanos en total. En las cifras nacionales, el desempleo disminuye en 4.846 individuos (-0,20%), y se queda en 2.421.665 personas.

Diferencias por sectores

En Castellón se han dado diferencias notables en función de la actividad a la que se quieren dedicar los que se apuntan a las listas. Destaca la reducción del paro en la industria, en 80 personas, en un momento en el que se recupera la actividad tras las vacaciones y las paradas técnicas. También baja la construcción, con diez solicitantes menos. En cuanto a los servicios, se ha dado un descenso de 82 personas, que se debe a la diferencia entre los trabajadores que han acabado sus contratos en hostelería y turismo, y los que se incorporan al sector educativo con el arranque del nuevo curso.

Detalle de las cifras del paro en Castellón, por sectores. / Juan Carlos Gozalbo

Los segmentos donde sube el paro son los de la gente sin empleo anterior, que crece en 157 solicitantes en un mes, y también en la agricultura, que sube en 19 personas. Una circunstancia que se debe a las bajas expectativas que tiene este año el sector citrícola, donde se prevé una baja producción en la provincia. Por eso, no se espera una gran cantidad de incorporaciones temporales en campos y almacenes, lo que se une a la presencia de fijos discontinuos tras la última reforma laboral.

Contratación y autónomos

Después del verano, se recupera una dinámica habitual en Castellón, que es la mayoría de contrataciones indefinidas. En septiembre se firmaron 7.778 relaciones laborales bajo esta modalidad, mientras que los contratos temporales se quedaron en 6.517. En los dos casos, las cifras de incorporaciones han mejorado un 11,54% y un 21,95% respecto al último año, respectivamente.

La estabilidad de las cifras del paro tiene su equivalencia en la estadística de autónomos. La provincia contó en septiembre con 43.281 personas, apenas 19 menos que en el mes de agosto.

Comparativa de las cifras de Castellón con las del conjunto de España. / Juan Carlos Gozalbo

Valoraciones

La patronal autonómica, CEV, valor que las cifras muestran «un mayor dinamismo en la economía autonómica que en la media nacional». Incide en el «mínimo» aumento de desempleados de Castellón, y recuerdan que la economía sigue rodeada de incertidumbres.

Vicente Chiva, de UGT en Castellón, cree que las cifras de septiembre «son buenas, y el mercado laboral aguanta bien» el final del verano, gracias a factores «como la contratación de profesores». Desde CCOO, Albert Fernández menciona que hay «un escenario estable», con buen ritmo en contrataciones. Sobre el descenso de afiliaciones, lo atribuye a una corrección después de meses de crecimiento.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, por su parte, incidió en los datos de la Comunitat. "Concentra la mitad de la reducción del paro en España durante septiembre", expuso.