El Gobierno volverá a prorrogar los presupuestos: ¿Cómo afecta a las inversiones en Castellón?

Una circunstancia excepcional para cualquier gobernante va camino de convertirse en habitual: la prórroga de unos presupuestos. El último aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se remonta a la pasada legislatura, en 2023. Desde entonces, la inestabilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha impedido actualizar la hoja de ruta económica. Algo que repercute directamente en cada territorio. Y Castellón no se queda al margen.

Una tercera prórroga en el horizonte

Aunque el Ministerio de Hacienda ha iniciado la tramitación para sustituir las cuentas de 2023, ya ha llegado octubre, con lo que no hay margen para estrenar nuevos presupuestos del Estado el 1 de enero. Esto conduce a una tercera prórroga, a la espera de que se logre un acuerdo en los próximos meses.

Uno de los capítulos que más interés despiertan en estas cuentas es el de inversiones por provincia. En los presupuestos todavía en vigor figuraban mejoras en la carretera N-232 en las inmediaciones de Morella, las distintas fases de los accesos ferroviarios al puerto o la adecuación de tramos de carreteras transferidas a los municipios, como en la antigua N-340 a su paso por Vinaròs. Son obras ya en ejecución, una inercia positiva, aunque sin nuevas actuaciones que las reemplacen como motor inversor.

Si se miran las inversiones del Estado en la provincia, de enero a agosto suman 49,6 millones, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 66,7.

Críticas desde la patronal

El presidente de CEV Castellón, Carmelo Martínez, se muestra crítico con la nueva prórroga presupuestaria. "Ya ha ocurrido en varias ocasiones. Sin embargo, sigue siendo una irresponsabilidad. En el ámbito empresarial resultaría inconcebible no aprobar las cuentas ni el plan de inversiones", afirma.

Martínez sostiene que la ausencia de unas cuentas actualizadas "dificulta la puesta en marcha de proyectos estratégicos, la correcta canalización de los fondos europeos y la capacidad de dar respuesta a las necesidades reales de empresas y ciudadanos". Añade que esto se une a una "insuficiencia clara de inversión pública, especialmente en infraestructuras que llevamos décadas reclamando como imprescindibles para garantizar la competitividad y el futuro de nuestro tejido productivo".

La visión del Gobierno en Castellón

Desde la representación del Gobierno en la provincia, la subdelegada en Castellón, Antonia García Valls, afirma que ya se trabaja en las cuentas de 2026, pero que con unas cuentas prorrogadas "se puede licitar y contratar nuevas actuaciones si encajan en partidas ya existentes y con crédito suficiente o aprobando modificaciones". Como ejemplo, citó la licitación por 13 millones de euros para la mejora de la autovía A-23 entre Segorbe y Altura, o las medidas de estabilización del litoral de Moncofa.

"Que faciliten el trámite"

En referencia a "aquellos que se preocupan por la falta de posibles inversiones en la provincia", García Valls dijo "entender que si lo que quieren es que se aprueben nuevos presupuestos, lo que deberían hacer es facilitar dicho trámite y no dedicarse a bloquearlo todo".

La subdelegada del Gobierno añadió que si hay obras pendientes en la provincia "es porque durante los gobiernos del PP no hicieron nada en este territorio para ponerlas en marcha".