¿Por qué hacen huelga los médicos este viernes? Las razones

Basta. Los médicos de Castellón se plantan tras meses de reivindicaciones y movilizaciones y este viernes cerrarán sus consultas, públicas y privadas para levantar la voz por un Estatuto Marco que dignifique la profesión médica y garantice la calidad asistencial a los pacientes. Fue el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV) el primero en manifestar públicamente su adhesión a la jornada de huelga médica nacional liderada por (CESM) para este viernes contra el borrador del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad y exigir una norma específica y con unas condiciones labores «dignas». Y, después de las movilizaciones promovidas por la mayoría de sindicatos del Ámbito de Negociación, como CSIF, Satse, Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde, ayer se sumó el Colegio de Médicos de Castellón.

El presidente colegial, Carlos Vilar, subrayó ayer que «el nuevo Estatuto Marco marcará el futuro de la profesión médica y es una oportunidad única para que las cosas cambien». «Reclamamos una legislación que mejore las condiciones laborales y asistenciales, y no que las deteriore, como ocurre en la propuesta del borrador planteada», señaló, diciendo claramente que «desde el Colegio de Médicos apoyamos la jornada de huelga convocada por los sindicatos», haciendo un llamamiento a la colegiatura «para que participe en las movilizaciones». El foco está en «reclamar un Estatuto Marco justo que mejore las condiciones de los profesionales».

Movilizaciones a las puertas del Hospital General por un Estatuto Marco digno. / Mediterráneo

"Ahora o nunca, es el momento"

Por su parte, la vicepresidenta, Marta Hernández, incidió en la importancia «de la unión de todos los profesionales, con el objetivo de que la nueva regulación recoja unas reivindicaciones justas, que dignifiquen la profesión y garanticen unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la medicina. Ahora o nunca, es el momento». Por su parte, el presidente del Sindicato Médico CESM-CV, Alejandro Calvente, lamentó que «las negociaciones no avanzan, sino que el nuevo borrador empeora las condiciones laborales. Ni autonomías ni Gobierno central están escuchando la voz de los médicos».

Al respecto, el borrador mantiene una clasificación profesional «inadecuada» para los médicos, «ignora la necesidad de un desarrollo profesional continuo» y «empeora de forma sustancial las condiciones laborales del colectivo médico, que ya actualmente mantiene gravísimos agravios comparativos con cualquier otro sector profesional dentro o fuera del sistema sanitario, como la no cotización de las horas de guardia como tiempo trabajado».

El presidente y la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, con el representante sindical de CESM. / Mediterráneo

Los aspectos "más lesivos"

Entre los aspectos "más lesivos" señalan "la supresión de derechos básicos como la referencia al descanso mínimo de 36 horas, la prolongación de la jornada laboral sin límite máximo en caso de 'necesidades del servicio', o la negativa a retribuir las horas de guardia al menos en igualdad con las ordinarias", además de "un retroceso en cuestiones clave como la conciliación o la estabilidad laboral".

Desde el CCMV se insiste en que defender unas condiciones labores "dignas" para el colectivo médico es "defender una asistencia sanitaria de calidad y seguridad para los ciudadanos". Por todo ello, el CCMV considera "necesario la elaboración de un estatuto propio para la profesión médica que recoja y normativice las especiales condiciones de trabajo que se le exigen al médico y la responsabilidad que recae en nuestro colectivo profesional, que son distintas al resto de categorías profesionales".

En este contexto, el Consejo Autonómico hace un llamamiento a "la unidad" del colectivo médico ante una normativa que "condicionará el futuro de la profesión y de nuestro sistema sanitario". "El colectivo médico no pretende ser más que nadie, pero no puede conformarse con que se le apliquen menos derechos básicos o laborales que a los demás ciudadanos", subraya.

Entre las demandas, se incluye el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asistencial; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.