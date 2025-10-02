Mínima subida del paro en Castellón en septiembre

El número de personas desempleadas en Castellón asciende a 31.991, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo pertenecientes al mes de septiembre. Son solo cuatro más que los que había en agosto y 2.877 menos de los que había el mismo mes del 2024.

Por sectores, el paro baja en servicios (-82), industria (-80) y construcción (-10). Por contra, sube en agricultura (19) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior. Del total de desempleados, 8.542 son extranjeros (26,7% del total).

En la Comunitat Valenciana el desempleo bajó en 2.739 personas en septiembre en relación al mes anterior (-0,9%), hasta los 294.015 parados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Cifras a nivel nacional

En España, el total de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha disminuido en 4.846 personas en septiembre respecto al mes anterior. Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 si exceptuamos el periodo de la pandemia. El total de personas registradas es de 2.421.665.

Por sectores económicos con respecto a agosto, el paro registrado desciende en construcción en 4.670 personas (-2,59%), servicios 3.067 personas (-0,17%), industria 1.422 personas (-0,75%) y en agricultura 1.166 (-1,52%).