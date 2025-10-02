Mediterráneo organiza el VII ECOFORUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2025

EL FORO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

‘Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos’

Tendrá lugar el miércoles, 15 de octubre del 2025

en el Salón Orenes - Gran Casino del Grau de Castelló.

Este evento, que alcanza su séptima edición en 2025, es un foro estratégico ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad.

PROGRAMA

