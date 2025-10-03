Castellón alza la voz por Palestina: "Paremos el horror del genocidio"

Alto y claro. Cientos de personas han teñido de blanco, negro, rojo y verde las calles de Castelló este viernes por la tarde en una manifestación que se preveía multitudinaria, y así lo ha sido. Desde la plaza María Agustina, con la 'bandera peregrina' presidiendo la marcha, más de 100 asociaciones cívicas y ciudadanas han alzado su voz por una "Palestina libre" y "contra el genocidio". Han sido más de 10.000 personas, según los datos de la Policía Local de Castelló. "No tenemos más palabras frente a tanto horror", han dicho, blandiendo los nombres de los niños muertos en el territorio ocupado.

Galería de imágenes: Castellón sale a la calle en defensa de Palestina / Toni Losas

"No más niños muertos", "Paremos el genocidio", "Desde Castellón, solidaridad con Palestina", "Liberad a la Global Summud Flotilla", "Gaza, estamos contigo", entre otras, han sido las proclamas que han sonado a lo largo de una marcha que ha movilizado a un amplio espectro de la sociedad castellonense para denunciar, una vez más, "el genocidio perpetrado por el estado de Israel", y para "mostrar su solidaridad con el pueblo palestino".

Una movilización a nivel global, con más de 70 convocatorias para este viernes y este sábado de norte a sur del país, con focos en la provincia no solo en Castelló, sino también en Vila-real, la Vall, Morella y Vilafranca, donde marcharon unitariamente como parte de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), sumando las protestas por el "secuestro" de los activistas movilizados en la Global Summud Flotilla perpetrado por Israel en la noche del miércoles en aguas internacionales frente a la costa gazatí, donde destaca la presencia de la burrianense Sofía Buchó, interceptada junto a los demás miembros de la tripulación del barco 'Sirius' y aún en poder del Ejército y las autoridades israelíes.

La bandera 'peregrina' ha encabezado la manifestación en Castelló. / Toni Losas

"Hay que parar esta pesadilla"

"Hacen falta respuestas masivas y claras", han señalado desde la organización de la manifestación. "Hay que parar la pesadilla que está imponiendo Israel a toda Palestina. Israel no solo ha dejado claro que continuará con el genocidio del pueblo palestino; también ha dejado claro que, sin sanciones ni consecuencias reales, continuará intensificándolo. Y Lo hace a la luz del día del día, confiando en la impunidad que le otorgan gobiernos y emprendidas cómplices. Lo hace con cifras oficiales de 66.000 asesinadas, mientras las estimaciones reales superan las 200.000 vidas palestinas arravatades y con una hambre dirigida como arma de exterminio contra la población de la franja de Gaza", han explicado en la lectura del manifiesto, en la plaza Las Aulas.

"El pueblo palestino no se rinde. Nos recuerda cada día que existir es resistir. El clamor popular global contra el genocidio no deja de crecer, como vemos cada día, cada semana, cada mes. Y no vamos a parar hasta pararlo". "Basta", han exclamado, reclamando además al Gobierno "una ruptura total con Israel, con sanciones y poner fin, un fin real, a la criminalización de la solidaridad con Palestina".

Cientos de personas han secundado la manifestación por Palestina,. / Toni Losas

"El gobierno del Estado español ha empezado a tomar medidas, pero son totalmente insuficientes", han dicho. Y han urgido "hechos, es decir, embargo integral real ya, sanciones y ruptura total ya con el régimen genocida sionista. Necesitamos romper con la complicidad ya, porque es el que mantiene su impunidad y sus crímenes".

"No miren hacia otro lado"

"A la vez, estos últimos días hemos visto cómo la Flotilla ha sido secuestrada en aguas internacionales, en una nueva demostración no solo del hecho que Israel es un estado completamente al margen de la legalidad internacional, sino que puede hacerlo con total impunidad, que el resto de estados, por mucho que digan, se limitan a mirar hacia otro lado", han explicado.

Además, han criticado que "en la ciudad de Castelló, las compañeras de La Cosa Nuestra sufrieron un golpe más el acoso de la policía local, que, sin ninguna orden judicial, entró a su local y asedió unas compañeras acusándolas de enganchar carteles en favor de Palestina entre amenazas de detención". "Basta ya".

Vila-real se ha sumado a las acciones. / Mediterráneo

La UJI se suma a la protesta

La Universitat Jaume I condena "con rotundidad" el asalto a la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población de Gaza, en coherencia con los valores de paz, cooperación y defensa de los derechos humanos que la definen. Desde la UJI se ha expresado en diferentes declaraciones institucionales el sentir de la comunidad universitaria, reclamando "el respeto al derecho internacional y el establecimiento urgente de corredores seguros que garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil". Estas demandas se han traducido en compromisos institucionales y en el programa de acción refUJIpau.

"Para reafirmar nuestro compromiso social e internacional, el rechazo a la acción genocida que sufre el pueblo gazatí y la voluntad de contribuir a la construcción de un futuro de paz, justicia y solidaridad, la rectora y su Consejo de Dirección convocan a toda la comunidad universitaria a una concentración silenciosa el próximo lunes 6 de octubre de 2025 a las 12.00 horas en la puerta del Rectorado", han señalado en un comunicado. En una acción se quiere manifestar el rechazo al ataque del Estado de Israel contra el corredor humanitario que la Flotilla Global Sumud intenta abrir, y alzar nuestra voz para que se ponga fin al conflicto, se respete la legalidad internacional y se construya una solución justa y duradera que garantice la dignidad de todas las personas.

Sofía Buchó sigue "secuestrada"

Preocupa, y mucho, la situación de la activista burrianense Sofía Buchó. Fuentes familiares confirmaron ayer que "el cónsul español ha estado ya con las personas detenidas y ha tenido oportunidad de entrevistarse con ellas y verificar las condiciones de detención, además de realizar distintas gestiones con las autoridades israelís. No hay ninguna persona en aislamiento ni en huelga de hambre".

"El hecho de que les mantengan detenidos juntos es un factor de protección muy importante. Están en buen estado de salud y no hay ningún indicio de maltrato. Visten ropa del establecimiento de detención, con un pantalón gris y camiseta blanca de tela. Las entrevistas se han dado tanto con el grupo de hombres como con el de mujeres", señalaron, y han explicado que "las personas que han firmado la orden de deportación serán repatriadas a España en los próximos días, según disponibilidad de vuelos o eventualmente en un vuelo chárter. Pero no creemos que sea antes del lunes próximo".

Eso sí, han señalado que "no todas las personas han sido procesadas, por lo que algunos expedientes quedan pendientes hasta el domingo ya que desde la tarde del viernes hasta el sábado, celebran el Sabath y se interrumpe toda actividad".

"El cónsul además del resto de delegaciones diplomáticas de otros países han sido citados el domingo a las 9:00 de la mañana para continuar con los trámites. Creemos que mañana (sábado) no recibiremos más información por causa del Sabath y la fiesta del Yom Kippur, aunque seguiremos manteniendo la interlocución abierta con el consulado y con el equipo jurídico sobre el terreno", han señalado. Informa Noelia Martínez.

Manifestación, en Castelló- / Toni Losas

Compromís y PSOE piden acciones

En Castelló ciudad, en paralelo, Compromís per Castelló ha advertido que la alcaldesa Begoña Carrasco no puede utilizar la Policía Local para evitar que los movimientos sociales de la ciudad difundan la manifestación. Según las imágenes hechas públicas en los últimos días, que muestran una actuación policial en la que se identificaba a personas vinculadas a la difusión de la convocatoria, como la colocación de carteles, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha remarcado que “es del todo improcedente que el gobierno de la señora Carrasco envíe a la Policía Local de Castelló a perseguir movimientos sociales que lo único que hacen es pedir que se acabe el genocidio contra el pueblo palestino”. Garcia ha añadido que “pedir el fin del genocidio nunca debería ser criminalizado ni perseguido”.

Por ello, la calición ha anunciado que solicitará la comparecencia de la Policía Local en comisión para que explique de manera detallada la actuación difundida en el vídeo.

Y en Burriana, mientras, el PSPV-PSOE ha denunciado “la falta de sensibilidad y de humanidad” de PP y Vox, después de que en el pleno municipal de ayer jueves tumbaran la moción socialista de apoyo a la activista borrianense Sofia Buchó. Tal y como ha recordado la portavoz socialista, Maria Josep Safont, la misión partía hacia Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo inhumano impuesto a la Franja por el gobierno de Netanyahu, y ha centrado las críticas en el alcalde, Jorge Monferrer, a quien acusa de haberse “alineado con Vox para negar cualquier muestra de apoyo a una vecina que está arriesgando su vida para llevar comida y medicamentos a un pueblo que está siendo exterminado por una fuerza superior”.

Bandera palestina en lo más alto del castillo de Morella. / Javier Ortí

Bandera palestina en el castillo de Morella

Un grupo de activistas ha desplegado este viernes una bandera palestina en el castillo de Morella como gesto de solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Flotilla Summud. El Ayuntamiento ha explicado que, en cuanto tuvo constancia de la presencia de la bandera en el monumento, ordenó a trabajadores municipales proceder a su retirada. Según detalló el alcalde, la decisión no responde a una cuestión política, sino a motivos legales: “El castillo es un monumento nacional y sin permiso del Ministerio no podemos instalar símbolos”, señaló.

Pese a la retirada, el primer edil expresó públicamente su respaldo a la causa: “Todo el apoyo al pueblo palestino, solidaridad completa con los activistas de la Flotilla Summud y la esperanza y exigencia para que Israel detenga el genocidio”, afirmó. Informa Javier Ortí