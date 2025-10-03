La Diputación ve en el sector aeroespacial una oportunidad para la economía de Castellón

La Diputación de Castellón presentó hace unos días el plan Futur Província. Un documento que expone las posibilidades de crecimiento económico, a través de sectores tradicionales como la cerámica, la agricultura o el turismo, y también de actividades emergentes.

El aeropuerto como motor

Entre estas oportunidades se encuentran las empresas aeroespaciales, que en Castellón tienen un espacio para desarrollarse alrededor del aeropuerto. Por estas razones, la presidenta provincial, Marta Barrachina, ha mantenido un encuentro con el director general de Aerocas, Justo Vellón.

Para la dirigente, este espacio "es motor de turismo, empleo y oportunidades, es ejemplo de cómo con gestión y visión de futuro, esta infraestructura puede transformarse en palanca de desarrollo", quien incide en la apuesta de la Diputación de Castellón por esta infraestructura. “Creemos firmemente en su potencial para transformar nuestra economía, generar nuevas oportunidades en los municipios de interior y ofrecer formación para nuestros jóvenes en el sector aeronáutico y aeroespacial”, indica.

Una estrategia de provincia

Ese papel fundamental del aeropuerto de Castellón en el desarrollo de la provincia se ve reflejado en el plan Futur Província, una iniciativa estratégica diseñada para impulsar el desarrollo económico, maximizando competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones.

En dicho plan se han fijado las grandes palancas transversales, es decir, las oportunidades integradas que conectan diversas iniciativas sectoriales con el fin de crear sinergias que maximizan el impacto económico y fomentan la colaboración. Además, se realiza un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos para la provincia de Castellón, identificando oportunidades específicas para potenciar cada uno de ellos.

El sector aeroespacial

Dentro del sector tecnológico en desarrollo, el aeroespacial es un sector innovador de ingeniería avanzada con potencial de crecimiento gracias al aeropuerto de Castellón. La provincia tiene una gran oportunidad de atraer empresas relacionadas con actividades espaciales, ya sea en la construcción de satélites, lanzadores, componentes o materiales. La infraestructura se posiciona de manera estratégica para diversificar actividades y transformarse en un centro de innovación aeroespacial.

Acciones a corto plazo

Dentro del plan Futur Província se especifica que, a corto plazo, se han identificado diferentes acciones para el sector aeroespacial, como el plan de desarrollo del espacio industrial. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el posicionamiento del aeropuerto como hub de innovación, favoreciendo la creación de un ecosistema empresarial dinámico e innovador.

Por otro lado, también se plantea un plan de apoyo para la atracción de empresas, a través de estrategias conjuntas y de la formación de mano de obra especializada.

Colaboración y sinergias

La presidenta de la Diputación ha incidido en la importancia de crear sinergias, coordinar y sumar esfuerzos, como en este caso es el aeropuerto, “para proyectar la provincia como un territorio fiable, preparado, competitivo y como fuente de oportunidades”.

“La colaboración es una palanca imprescindible para multiplicar resultados, transformar ideas en realidades y lograr que cada proyecto tenga un impacto más amplio y duradero”, añade Marta Barrachina.