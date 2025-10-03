Estos son los 10 ciclos de la FP en Castellón más 'caros' de entrar

La formación profesional (FP) no pierde fuelle en Castellón y aunque las cifras de estudiantado se han quedado estancadas este curso por primera vez en 10 años, con 13.820 alumnos en los institutos de Vinaròs a Almenara, hay 50 titulaciones con una súperdemanda y que funcionan como un tiro. Da igual que sean de grado básico, medio y superior, hay ciclos en los que por cada plaza ofertada, hay dos, tres, cinco y hasta siete estudiantes en cola, esperando a las puertas de las aulas en primera y segunda opción.

Eso sí, existe un cierto desajuste entre la demanda del estudiantado, que opta por carreras profesionales de áreas sociosanitarias, de laboratorio e informáticas, principalmente, y las de la industria, que busca técnicos 5.0 o de oficios, desde mecánicos a chapistas, técnicos de materiales, electromecánicos o del metal a carretilleros, especialidades que, en algunos casos tienen una escasa matrícula.

Son ciclos que, en Castellón, se pueden estudiar en pocos centros, con muy pocas plazas, y están muy buscados, por sus salidas laborales o vocacionales. Y, aunque no son los que espera la industria de Castellón, tienen una alta inserción laboral. De hecho, un estudio de la CEV confirma el desequilibrio enre la oferta formativa respecto a las necesidades y competencias de nuevos empleos; así como la acelerada transformación de los perfiles profesionales ante la rápida digitalización y la IA.

Los más buscados

Entre los que tienen una inscripción más que consolidada y se nota de nuevo este curso, destacan los 10 ciclos donde es más caro entrar. Un ránking que encabeza el grado medio de Guía en el medio natural y tiempo libre en el IES Violant de Casalduch de Benicàssim, que vive un auténtico boom pese a la eliminación del ciclo en el IES de Morella este curso ante las protestas del alumnado. Este año, el centro ha recibido 222 solicitudes para 30 plazas. Su director, EduardoRoselló, explica que «este ciclo una locura;es el más demandado de la Comunitat, con lista de espera de más de 100 personas año tras año y una nota de corte muy elevada para entrar».

Una locura compartida con el grado básico de Peluquería y estética del IES Caminàs de Castelló, con apenas 18 plazas para 128 aspirantes; Mantenimiento de vehículos en el Politècnic, con 15 plazas para 103 demandantes;o el superior de Anatomía patológica y citodiagnóstico en el Matilde Salvador, con 28 plazas para 183 peticionarios -ver gráfico-. En esta tesitura están también Integración social, Emergencias sanitarias, Higiene bucodental, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Enseñanza y animación sociodeportiva, Márketing y publicidad, Emergencias sanitarias o Cocina y restauración, entre otros.