Una familia de Castellón consigue que le cancelen más de 70.000 euros de deuda

Las insolvencias económicas en el ámbito familiar son una de las principales preocupaciones de los españoles. Para adquirir una vivienda o cambiar un coche es habitual recurrir a mecanismos de crédito, que se pueden asumir cuando se mantiene el nivel de vida existente. El problema viene si hay un bache económico.

Una familia atrapada en deudas

Esto fue lo que le ocurrió a una familia de Castellón, que se vio metida en una vorágine de deudas impagadas. Una bola que fue creciendo hasta que se hizo insoportable. Para hacer frente a casos de este tipo, existe el mecanismo conocido como Ley de la Segunda Oportunidad, que implica la cancelación total o parcial de una deuda personal.

En este último caso conocido, difundido por el despacho de abogados Repara tu Deuda, el importe exonerado asciende a 71.770 euros. Según el bufete que ha llevado este asunto "su estado de insolvencia se originó cuando él y su mujer compraron una casa y un vehículo a través de préstamos. Sin embargo, los ingresos se redujeron drásticamente y empezaron a acumular deudas. Además, el importe de su hipoteca se duplicó. Al encontrarse en tan difícil situación, empezaron a recurrir a créditos inmediatos. Se vieron atrapados en deudas con intereses muy elevados. Con tres hijos menores de edad, no pudieron hacer frente a los pagos".

La salida de la Segunda Oportunidad

Para salir de esta escalada se buscó la salida del mecanismo de la segunda oportunidad. Algo a lo que se puede acudir cuando los ingresos de un particular o una unidad familiar caen en picado por un problema laboral o de salud.

Además de quedar librados del capital pendiente de pago, los afectados salen de los listados de morosos, dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras, pueden solicitar nueva financiación y registrar posibles bienes futuros a su nombre, mencionan en el despacho.

Requisitos legales

El paso previo para liberarse de una deuda exige cumplir una serie de compromisos. Como que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, aportando toda la documentación requerida. Además, no puede haberse acogido en los últimos cinco años a este procedimiento.