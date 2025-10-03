Los hoteles de Castellón rompen con la estacionalidad: los buenos datos de septiembre

El turismo es uno de los sectores importantes de la economía de Castellón, aunque desde siempre está aquejado de dos grandes problemas: se concentra fundamentalmente en los meses de verano, y el perfil de visitante está dominado por el público nacional. El balance de este verano no cambia este panorama, pero hay señales de una progresiva mejora.

Evolución en septiembre

Así lo indica el último repaso de la patronal hotelera Hosbec, correspondiente a la segunda quincena de septiembre. Si en periodos como mayo o la segunda quincena de agosto hubo una ocupación inferior a la de 2024, se detecta una evolución positiva en septiembre. Un periodo que es considerado en algunos destinos como temporada baja, al coincidir con el inicio del curso escolar.

En la segunda mitad de septiembre, los hoteles de Castellón tuvieron una ocupación media del 78,8%, lo que supone una mejora del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se observan los datos completos de este mes, el balance es del 79,8%, una mejora del 2,9%. "Estos movimientos confirman que la temporada se extiende con intensidad y que el destino mantiene demanda en el tramo tardío del verano", afirman desde Hosbec.

Balance estival

Gracias a estos datos de la última quincena, la campaña estival —comprendida entre abril y septiembre— arroja una mejora de la ocupación. La media de 2024 fue del 79,1% y la de 2025, del 79,8%. El mes de agosto fue el de mejor rendimiento, como es habitual, con un porcentaje medio del 88,2%.

El informe de la asociación de empresas hoteleras también pone de manifiesto la comparativa entre categorías. Los hoteles de cuatro estrellas anotan un 81,2% en la segunda quincena (+4,7%) respecto a 2024 (76,5%), y un 81,9% en el global del mes (+3,6%). "Más llamativo aún es el comportamiento de la planta de tres estrellas, que sube hasta 76,2% en la quincena y 77% en el mes, señalando un impulso notable en el segmento medio que beneficia la ocupación general", menciona la entidad.

Procedencia y reservas futuras

Otro detalle importante tiene que ver con la procedencia. Uno de cada cuatro alojados en los hoteles eran extranjeros. "Entre los emisores internacionales hay señales de dinamismo puntual", destacan.

La desestacionalización también se dará en el mes de octubre, a pesar de que este año solo hay puente festivo en el 9 d'Octubre, pero la fecha del Pilar cae en domingo. "La fotografía de reservas para la próxima quincena es igualmente favorable: actualmente para la primera quincena de octubre se sitúan ya en un 72,4%, 8,7 puntos por encima del mismo corte de 2024 (63,7%)." Esto indica un ritmo de ventas adelantadas más activo y una expectativa de mantenimiento de actividad fuera del pico estival.