Los médicos de Castellón, en huelga: Los sindicatos hablan de un 90% de seguimiento; la Conselleria, de un 18%

"Llevo 25 horas sin dormir, ¿te opero?", "Por las 35 horas ya", "No a la esclavitud", "Hago horas a destajo y me pagan con vocación", "Basta ya, por una sanidad en condiciones". Son algunas de las proclamas lanzadas en esta jornada de huelga por los médicos concentrados a las puertas del Hospital General Universitari de Castelló, centro de referencia provincial, convocada por el Sindicato Médicos de Castellón y apoyada por el Colegio Oficial de Médicos de Castellón, en protesta por el bloqueo en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco.

"No hemos estado tan movilizados desde el año 2006 porque somos un sector no demasiado reivindicativo y se aprovechan de ello". Así se expresaba este viernes Andrea Ballester, una de las tantas y tantos médicos que se han sumado a la huelga de facultativos convocada para hoy no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España. Sus demandas son claras y se resumen en dos. La primera es la petición de un Estatuto Marco -documento que recula sus condiciones laborales- propio diferente a la del resto de categorías profesionales sanitarias, competencia del Ministerio de Sanidad. La segunda es criticar el retraso en la implantación de las 35 horas en la sanidad pública valenciana, una medida ya existente en casi todas las comunidades autónomas, cuya competencia es de la Conselleria de Sanidad.

Imagen de la concentración ante el General, este viernes,. / Toni Losas

El seguimiento

Según los primeros datos, desde el Sindicato Médico (CESM-CS) cifran en un 90% el seguimiento de la jornada de huelga en Castellón y la Comunitat, mientras que la Conselleria de Sanitat señala que es del 18%. No obstante, la cifra es menor que la de la primera jornada de paro generalizado del pasado 13 de junio, cuando la cifra oficial fue del 29%. Sin embargo, los servicios mínimos impuestos por Sanidad han sido bastante elevados, incluso "abusivos", según el sindicato convocante.

Desde CESM CV consideran que lo lógico es que hubieran sido como un festivo, y han indicado que la protesta "no repercute en la atención a la población dado que la huelga ha sido de un día con la intención de no dañarla".

Hablan los médicos: "La vocación se acaba"

Luis, radiólogo, ha indicado que el ambiente es "realmente malo" y "cada vez va a peor" por tener que trabajar en estas condiciones y señala que en la Comunitat Valenciana con las "condiciones leoninas que está imponiendo el conseller está empeorando mucho" la situación.

"Seguimos trabajando, pero la vocación se acaba", ha apuntado este profesional que señala que tras más de 25 años trabajando "la ilusión inicial se acaba y esto repercute en el paciente". "Desgraciadamente la gente no se da cuenta, salimos a la calle, no por capricho, sino porque no sale nadie más por defender la sanidad pública", ha recalcado.

De igual modo, Ana Para, residente de quinto año, señala el cansancio por tener que hacer tantas guardias lo que repercute en su formación y también en la asistencia que se presta a los pacientes. "Tener que operar de madrugada cuando se llevan dos o tres guardias esa la semana es un riesgo tanto para mí como para los pacientes", ha apuntado

Los servicios mínimos

Los servicios mínimos establecidos en Castellón y la Comunitat son de las de un sábado para los centros de salud y consultorios auxiliares, un 25% para centros de especialidades; mientras que en los hospitales serán de las de un domingo para las urgencias, un 50% en quirófanos programados y un 25% en consultas externas preferentes.

Las principales reivindicaciones

Lo han repetido en numerosas ocasiones. En el marco de la negociación del Estatuto Marco, quieren tener su propio texto, que rija sus condiciones laborales de forma particular y que facilite diferenciar las especiales condiciones de formación y responsabilidad de los facultativos y cómo debería ser su regulación.

"Es necesario que los profesionales cuenten con una norma específica y un ámbito para negociarla propio, una reclasificación adecuada a sus requisitos formativos y de desempeño laboral y una jornada de trabajo que no perpetúe el maltrato al médico y facultativo, especialmente en lo referente a guardias, descansos, retribuciones o cómputo de horas para la jubilación. Se trata de reconocer adecuadamente al eslabón fundamental del proceso asistencial", insisten.

El paro ha sido convocado por el Sindicato Médicos, con el apoyo colegial, a nivel estatal. / Toni Losas

La propuesta de los médicos

Los sindicatos médicos han enviado a Sanidad su propia propuesta de estatuto que también han dado a conocer a grupos políticos u organizaciones y sociedades científicas. En lo concreto, piden una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico con dos grupos de clasificación específicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+.

Además, una regulación concreta en materia de jornada laboral, fijando una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en día laborable, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria. También, una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral.

Y Sanidad dice que...

Tras reunirse con el Comité de Huelga con el fin de llegar a un acuerdo y conseguir desconvocar el paro, el Ministerio considera "inaceptable" la propuesta de los médicos. El Estatuto Marco que se negocia actualmente -fruto de un proceso técnico y político con más de 40 reuniones y la participación de sindicatos y comunidades autónomas, remarca- es un texto que afecta a más de 700.000 profesionales de todo el SNS y, cómo ha sostenido desde el principio, el borrador ya incluye un capítulo específico para el colectivo médico.

El conseller, por la negociación

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado en Villena (Alicante) que hay una huelga de médicos porque la ministra de Sanidad, Mónica Gómez, "no ha sabido manejar lo que debe haber sido una negociación para mejorar el Estatuto Marco" que, ha dicho, se debía negociar conjuntamente, Ministerio y comunidades autónomas con los sindicatos.

Según fuentes sanitarias, el Ministerio está negociando sobre algunos temas que son competencia de las autonomías, de ahí la importancia de que el borrador se hubiera negociado conjuntamente y no primero el Ministerio con los sindicatos y, después, pasar el borrador a las autonomías, cómo ha ocurrido.

"Eso ha generado una situación de choque, de parálisis, que ha hecho que todas las comunidades autónomas estemos en contra", ha indicado Gómez, quien ha añadido que los médicos, con la huelga, "no están protestando contra la sanidad pública valenciana, están protestando contra la ministra". El conseller de Sanidad ha asegurado que, "por supuesto", está a favor de que se haga un Estatuto Marco del personal sanitario pero "como toca, en tiempo y forma".