La Policía Nacional hace balance en Castellón: violencia de género, drogas, grupos criminales...

La Policía Nacional de Castellón asistió durante el último año a 372 mujeres víctimas de violencia de género, desarticuló 21 grupos criminales organizados, así como ocho puntos negros de tráfico de drogas y encontró a 80 personas desaparecidas. Estas son algunas de las elocuentes cifras que arroja el balance realizado este jueves durante la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de este cuerpo de seguridad.

Fiesta de la Policía Nacional en Castellón / Kmy Ros / Kmy Ros

Los actos se iniciaron con una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Lledó, para trasladarse después al Palau de la Festa, donde se realizó el tradicional homenaje a los caídos y a continuación se hizo la entrega de 20 condecoraciones. Estas cruces al mérito policial con distintivo blanco fueron concedidas a dos inspectores, un oficial de policía y quince policías, así como dos a personal ajenas a la Policía Nacional, en concreto el jefe de la Policía Local de Castellón y un comandante de la Guardia Civil.

También recibieron un reconocimiento por su labor la directora del Centro Penitenciario Castelló I, Celia Bautista Laso; la Unidad Viogén de la Policía Local de Castelló, y la empresa Origen Materiales del Grupo Simetría.

El comisario principal jefe provincial, Emilio Romero, recordó los efectos de la dana y la labor desarrollada por la Policía Nacional en dicha emergencia. Asimismo, aludió al avance «de la inteligencia artificial, una realidad en la que una policía moderna debe estar a la altura», poniendo el énfasis en los retos de la ciberdelincuencia.

Refuerzo

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, destacó «el refuerzo de plantilla derivado de las ofertas de empleo público que desde 2018 ha permitido revertir la pérdida de efectivos». Así, recordó que la comisaría de Castellón ha pasado en este periodo de 298 a 362 funcionarios, un aumento del 21,5%, que en Vila-real es del 53% al pasar de 75 a 115. También subrayó la mejora del servicio a la ciudadanía con las unidades móviles Vidoc para la expedición de DNI y pasaportes en municipios.

Tanto Romero como García Valls recordaron la figura de Carmen Corcuera, fallecida el pasado julio, primera mujer policía de la plantilla de Castellón en 1996.