El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año

Los últimos meses han sido bastante buenos en lo que a precipitaciones se refiere en Castellón. Ha caído el agua suficiente como para que las reservas estén garantizadas y para que, en general, haya desaparecido la amenaza de sequía que tantas veces atenaza a la provincia.

Existe, por supuesto, una gran diferencia entre los distintos municipios en lo que a acumulados se refiere. Hay lugares donde el agua caída se sitúa más o menos en la media y otros en los que los datos están muy por encima de lo normal. En este último supuesto está un pueblo en el que, durante los últimos 12 meses, han caído más de 1.600 litros por metro cuadrado.

Registro de récord

Se trata de Vallibona, que encabeza la tabla de localidades donde más ha llovido en el último año no solo en la provincia, sino en toda la Comunitat Valenciana. Lo muestra una publicación reciente de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que pone como contrapunto municipios como Villena o Novelda, donde no han llegado a los 200 litros por metro cuadrado.

Acumulados en Castellón durante los últimos 12 meses. / Avamet

No se trata de un hecho aislado, puesto que al ser Vallibona una "zona montañosa prelitoral", como indican desde Avamet, es más receptiva a la lluvia. En el 2024, por ejemplo, se recogieron 1.178,4 litros por metro cuadrado. Contrasta con los 476 que cayeron en Castelló.

Máximos acumulados

El mapa de Avamet muestra que los mayores acumulados se dan en la comarca de Els Ports -aunque hay mucha diferencia entre los datos de Vallibona respecto a, por ejemplo, los de Morella o Forcall, pese a la cercanía-, el Baix Maestrat en su parte oeste, el norte del'Alt Maestrat y en las inmediaciones del Penyagolosa.

En la costa y en el interior sur las cifras son mucho más bajas, aunque el último episodio de lluvias ha contribuido a "mejorar la situación en el litoral".

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días en la provincia: