La UJI realiza una declaración de condena "al asalto" a la Flotilla Global Sumud
La rectora y su Consejo de Dirección convocan a toda la comunidad universitaria a una concentración silenciosa el próximo lunes 6 de octubre a las 12 horas en la puerta del Rectorado
La Universitat Jaume I de Castellón ha comunicado que condena con rotundidad "el asalto a la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población de Gaza, en coherencia con los valores de paz, cooperación y defensa de los derechos humanos que la definen".
Desde la UJI se ha expresado en diferentes declaraciones institucionales el sentir de la comunidad universitaria, reclamando el respeto al derecho internacional y el establecimiento urgente de corredores seguros que garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil. Estas demandas se han traducido en compromisos institucionales y en el programa de acción refUJIpau, según reza el comunicado del centro.
Para reafirmar el compromiso social e internacional, el rechazo a la acción genocida que sufre el pueblo gazatí y la voluntad de contribuir a la construcción de un futuro de paz, justicia y solidaridad, "la rectora y su Consejo de Dirección convocan a toda la comunidad universitaria a una concentración silenciosa el próximo lunes 6 de octubre de 2025 a las 12 horas en la puerta del Rectorado".
Con esta acción se quiere "manifestar el rechazo al ataque del Estado de Israel contra el corredor humanitario que la Flotilla Global Sumud intenta abrir, y alzar nuestra voz para que se ponga fin al conflicto", se respete la legalidad internacional y se construya una solución justa y duradera que garantice la dignidad de todas las personas.
