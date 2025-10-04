Araceli De Moya, exalcaldesa de Orpesa, se pone al frente de Ciudadanos en la Comunitat

Ciudadanos ha cerrado una de sus votaciones internas más relevantes del último año con la elección de Araceli De Moya como nueva coordinadora autonómica en la Comunitat Valenciana. La candidatura de la exalcaldesa de Orpesa ha triplicado en apoyos a la otra lista presentada, en un proceso abierto a toda la militancia.

La nueva dirección autonómica estará compuesta por Araceli De Moya al frente de la coordinación, acompañada por Pepe Poveda (Organización), Rosario Marco (Programas), Xavier Jorge (Comunicación), Mirelle Hurts (Relaciones Institucionales) y los vocales Julio Pascual, César Anca, Laura Castellano y David Rico. Este último asume también la coordinación autonómica de Jóvenes de Ciudadanos, con el objetivo de reforzar la participación política juvenil. El equipo combina experiencia municipal, conocimiento del territorio y perfiles técnicos con trayectoria institucional. Ciudadanos ha asegurado que con este nuevo organigrama busca "reconstruir desde lo local, con solvencia y cohesión interna".

Una vez elegida, Araceli De Moya, que en la actualidad es vicealcaldesa de Orpesa, ha lanzado un mensaje integrador: “Todos los afiliados tienen un lugar en este proyecto". Necesitamos unidad para construir una alternativa liberal, reformista y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía", ha explicado. La nueva coordinadora ha agradecido el trabajo del anterior Comité Autonómico, encabezado por Mamen Peris, y ha subrayado que el nuevo equipo llega con una hoja de ruta definida desde antes de presentar la candidatura. El eje estratégico será la coordinación entre las tres provincias y "el enfoque en los temas que afectan directamente a la sociedad valenciana".

Perfil político

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología, De Moya ejerce como profesora en la Escuela de Arte y Diseño de Castellón. Desde junio de 2025 es vicealcaldesa de Orpesa, municipio del que fue alcaldesa durante cuatro años. Su trayectoria incluye cargos en la oposición y en el gobierno local, además de haber formado parte de candidaturas al Congreso y a les Cortes Valencianas.

Según la formación, la nueva ejecutiva asume el cargo en un momento clave, con el objetivo de consolidar su presencia institucional y recuperar protagonismo político en el centro del espectro valenciano. Entre sus prioridades figuran el fortalecimiento de las estructuras locales, la mejora de la comunicación interna y la articulación de un proyecto centrado en empleo, sanidad, educación y servicios públicos.

"La elección de De Moya marca el inicio de una nueva etapa para Ciudadanos en la Comunitat, con una dirección renovada, un equipo cohesionado y un mandato claro para reconstruir el espacio liberal desde el territorio", ha añadido desde Ciudadanos