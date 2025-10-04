Castellón es la provincia mediterránea que destina más electricidad a su industria

Castellón está considerada como la provincia más industrializada de España, con más de un 30% del PIB procedente de este sector. Además, su principal industria es la cerámica, que requiere de grandes cantidades de energía para todos sus procesos.

Consumo de gas en la cerámica

Según las cifras de la patronal azulejera, Ascer, el sector consume el 55% del gas industrial total en la Comunidad Valenciana y el 7% a nivel nacional. Unas cifras muy elevadas, teniendo en cuenta que Castellón es la provincia más pequeña del territorio autonómico y cuenta con un escaso peso poblacional en el conjunto de España.

Una muestra de estas magnitudes fue la grave crisis sufrida tras la pandemia, como consecuencia del elevado incremento de los precios del gas, que luego derivó en una subida de costes de la electricidad.

El peso de la electricidad

A raíz de las futuras necesidades de la provincia, hay datos que ponen de manifiesto la importancia de la electricidad en la industria. Un informe de Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) correspondiente a 2024 expone que el 56% de toda la electricidad que se consume se destina a la industria. Ninguna otra provincia del arco mediterráneo alcanza este porcentaje. A nivel nacional solo le superan Navarra y Gipuzkoa, además de Palencia y Burgos.

El reto de la descarbonización

Todos estos datos muestran el gran reto al que se enfrenta la cerámica si quiere descarbonizar sus procesos al ritmo que marca la Comisión Europea. Una de las posibilidades más repetidas en los últimos meses es la sustitución del gas por la electricidad mediante una nueva modalidad de hornos.

Para saber cuáles son las magnitudes, un documento elaborado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) muestra que la red eléctrica deberá reforzarse en gran medida si se quiere dar el paso a la descarbonización.

Proyecciones de consumo

El consumo eléctrico previsto para 2025 en el sector es de 1.600 gigavatios hora. Para el 2050 —cuando se espera que Europa sea libre de emisiones de CO₂— esta cantidad se multiplicaría hasta los 5.741 gigavatios hora. Por tanto, hay que reforzar las redes para garantizar la fabricación, lo que requiere inversiones y agilización de trámites.