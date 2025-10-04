Castellón vive un sábado caluroso, al que seguirá la amenaza de lluvia en el 9 d'Octubre

Con las temperaturas que se registraron ayer de norte a sur de la provincia, pocos recordaban que apenas unos días antes, el lunes, hubo municipios donde se recogieron más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas -en algunos puntos llegaron a ser más de 200-, lo que fue acompañado de suspensión de clases o consultas médicas.

Calor de otoño

Son cosas que pasan en otoño. Los pantalones cortos y la ropa ligera volvieron a hacer acto de presencia. En algunos puntos llegaron a registrarse más de 30 grados de máxima, como en Segorbe, Vilafamés o Atzeneta. En la costa se superaron los 25 grados, y los cielos tuvieron predominio del sol.

Adiós al veranillo

Este veranillo de San Miguel aplazado está a punto de decir adiós. De hecho, hoy empiezan a descender los termómetros. Según los avances de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mínimas se mantendrán iguales, entre los 14 y los 16 grados en la costa, mientras que en Morella ya bajarán de los 10 grados.

Las horas centrales del día serán más templadas, con máximas que en Castelló rondarán los 23 grados, un ambiente propio de estas fechas del año.

Lluvia para el 9 d’Octubre

El descenso de las temperaturas podría ir acompañado de chubascos. Durante el puente del 9 d’Octubre hay amenaza de lluvia en buena parte del territorio autonómico, y Castellón no se quedará al margen. Por el momento, no se puede saber su intensidad. Mientras, la semana empezará con pocas nubes.