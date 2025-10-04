El juzgado de violencia sobre la mujer de Vila-real, al límite por los cambios

La nueva norma sacada adelante por el Gobierno central en materia de justicia se llama «ley de eficiencia de la justicia», pero por el momento despierta bastantes dudas entre los profesionales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que, efectivamente, se consiga «eficiencia» con este sistema. En la provincia de Castellón son dos los órganos judiciales especializados en las violencias machistas: el de Castelló y el de Vila-real.

En el juzgado de Vila-real, en concreto, la situación es límite. Desde ayer, día en el que entró en vigor la nueva regulación, los juzgados vila-realenses podrían entrar, según sindicatos como CCOO, una «situación crítica». Y es que ya se encontraban colapsados con los delitos que tenían que tratar hasta el momento, pero a partir de ayer se ocuparán de bastantes más.

Agresiones contra la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual. Todas estas tipologías de delitos entraron ayer dentro de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Hay refuerzo en los juzgados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acompañó esta medida, que hará que estos juzgados específicos reciban más tareas, con la creación de una nueva plaza de juez en Vila-real, desde ayer mismo, para intentar que la situación se pueda mantener bajo control a pesar de los cambios. Asimismo, se convertirá una plaza en el tribunal de Castellón.

Sin embargo, en CCOO consideran que estas medidas son «claramente insuficientes» porque, para que tengan efecto, deberán acompañarse de «un incremento del personal de gestión, tramitación y auxilio judicial». «De poco sirve nombrar más jueces y juezas si el resto del personal sigue siendo el mismo. La tramitación de los procedimientos recae sobre trabajadoras y trabajadores que ya están al límite», insistieron desde este sindicato, al que pertenecen trabajadores del juzgado de Vila-real.

La crítica, a la conselleria

Es a la Conselleria de Justicia a quien reclaman desde CCOO la «inmediata dotación de personal» para acompañar a los nuevos magistrados en sus trabajos, pues es la que tiene potestad de ampliar la plantilla de los juzgados. Insisten en que deben coordinarse con el Consejo General del Poder Judicial.

«Estamos ante un gobierno autonómico que muestra poco interés por los delitos cometidos contra las mujeres, con una actitud irresponsable que puede tener consecuencias muy graves para las víctimas», dijeron, al tiempo que consideraron que este cóctel de poco personal y más casos que atender supone un «peligro» para la correcta atención de las víctimas de todos los tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres.

Magistrados de todo el país, no solo en Castellón, han puesto la voz en el cielo estas semanas a causa del posible desborde en la atención. Según los expertos, el aumento de la carga laboral del personal de estos juzgados será del 20% respecto al trabajo que tenían hasta el momento.