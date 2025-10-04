¿De qué países vienen los turistas extranjeros a Castellón? Hay sorpresas

Familiar y nacional. Este es el retrato robot de los turistas que acuden a Castellón. Una situación que se aleja mucho de otros destinos de la Comunitat, donde el peso extranjero es muy elevado, especialmente en determinadas épocas del año.

Desestacionalización pendiente

La desestacionalización es una de las asignaturas pendientes de la actividad turística de la provincia, y en los últimos tiempos se están dando pasos en este sentido. Los datos del primer semestre de este año son claros: de enero a junio vinieron 227.781 visitantes, lo que supone un aumento del 23,3% respecto a la primera mitad de 2024. También aumenta el gasto: se dejaron 286 millones de euros, un 47,9% más. Son los mejores datos de la serie histórica.

El visitante extranjero crece

Esta mejora, aunque a ritmo pausado, del visitante internacional a Castellón también ha sido detectada por la patronal hotelera autonómica, Hosbec. Los datos que atesora, correspondientes a la segunda quincena de septiembre, muestran que los extranjeros fueron un 25,5%, dos puntos por encima del 23,7% del mismo periodo de 2024. También hay una mejora de un punto si se hace la comparación respecto al mes completo: los foráneos alcanzaron el 20%, por el 19% del año anterior.

Nuevos mercados emisores

A la hora de ver el lugar de procedencia de estos visitantes, se observan algunos cambios. Tradicionalmente, la mayor parte son franceses, debido a la proximidad geográfica —sobre todo en las comarcas del norte de la provincia—, lo que facilita la llegada en vehículo particular. En cambio, la segunda mitad de este septiembre se ha detectado cómo los británicos se han convertido, por poco, en el primer mercado emisor. Del Reino Unido vinieron el 4,4% del turismo total a la provincia, según las cifras de Hosbec. Les siguen los franceses, con el 4%.

En menor medida se encuentran otros países. Alemania ocupa la tercera posición, con el 2%, seguida de Irlanda (1,5%) y Portugal (1,4%). Italia alcanza el 1,3% del total, mientras que Rumanía, Suiza y Países Bajos contabilizan el 1,2% cada uno. Polonia tiene el 1,1% y Bélgica el 1%. El resto de países abarcan el 5,2% del total.

El papel del aeropuerto

El turismo británico, omnipresente en ciudades como Benidorm, consolida presencia en Castellón gracias a los vuelos en su aeropuerto. La línea de Ryanair fue la primera que se puso en marcha en esta instalación, que en pleno verano dispone de cuatro frecuencias a la semana.