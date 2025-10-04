La red eléctrica de Castellón está saturada al 99%: ¿cómo afecta esto a la provincia?

En los próximos años, la electricidad reforzará su posición en Europa. Es una energía que se puede obtener de fuentes renovables, lo que contribuye a reducir emisiones de gases contaminantes. Entre los nuevos usos que se contemplan en Castellón está la transformación de los hornos de la industria cerámica, para pasar del gas a la electricidad. A otro nivel, empieza a despuntar la venta de vehículos que no funcionan con motores de combustión.

Redes saturadas

Esto implica una serie de retos, como la capacidad que tienen las actuales infraestructuras eléctricas. Recientemente, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) dio a conocer que las redes en España se encuentran en un 83,4% de saturación, un porcentaje que en Castellón alcanza el preocupante 99%.

Prácticamente, todas las instalaciones de transporte de electricidad en la provincia forman parte de i-DE, la compañía de distribución del grupo Iberdrola. Desde esta firma garantizan que las actuales necesidades están cubiertas. "Hay determinados nudos en los que es posible disponer de capacidad previo refuerzo de la red de distribución, sin depender de la red de transporte", detallan.

Riesgo ante grandes proyectos

El problema vendría si llegara alguna gran inversión para la provincia, ya que podría darse el caso de no tener suficiente suministro. Estos proyectos requieren una compleja tramitación y no son de un día para otro. Por eso, las compañías eléctricas piden a las autoridades "un esquema regulatorio y modelo retributivo que permita la realización de las inversiones" en redes y evitar cuellos de botella. Se espera que en los próximos meses se apruebe la nueva planificación estatal de la red de transporte, que empiece a despejar el horizonte.

Trámites actuales en Castellón

Mientras tanto, y para aliviar esta saturación, en Castellón "se está llevando a cabo la tramitación de proyectos de refuerzo del sistema", detallan desde i-DE. Entre ellos destacan las nuevas líneas entre la subestación de la Plana y Corral del Cuervo (Onda), que posibilitan la conexión de la nueva subestación de l’Alcora. Así, esta zona contará con una amplia red para adaptarse a los distintos consumos que las industrias necesiten.

Otros planes son el refuerzo desde la subestación de Rambleta (Nules) al entorno de Moncofa, en áreas con una importante presencia de fábricas de cerámica.

Además, "en el norte de la provincia está en construcción una nueva subestación en Peñíscola, y en tramitación la subestación de Boveral, en Vinaròs", detalla la compañía distribuidora. A este panorama se suma la necesidad de conciliar los proyectos con la preservación del territorio y limitar el número de afectados.