Sofía Buchó, la detenida de Burriana por ir en la Flotilla de Gaza, se encuentra “bien de ánimo”

La familia y allegados de Sofía Buchó, burrianense detenida junto a otros activistas en la Flotilla que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza, han recibido un comunicado que responde a las principales dudas sobre su situación y la de la delegación española. Según la información trasladada por el cónsul y por las abogadas que les asisten, los detenidos “se encuentran bien de ánimo y en buenas condiciones”.

El documento confirma que ha habido retrasos en el acceso a la asistencia letrada y que las autoridades difundieron un vídeo en el que se veía a los activistas sentados en el suelo mientras eran señalados como “terroristas” por los presuntos vínculos de algunos integrantes de la flotilla con Hamás. También se han denunciado episodios de privación de sueño, dificultades para acceder a agua o al lavabo y la ausencia inicial de contacto con abogados. Estas prácticas son consideradas malos tratos en el marco del derecho internacional, aunque no se han reportado agresiones físicas ni torturas de mayor gravedad.

El comunicado insiste en que “todo el proceso es ilegal de principio a fin” y que así se denunciará en los foros internacionales. No obstante, las fuentes diplomáticas han transmitido que los activistas están preparados para este tipo de situaciones y mantienen un buen estado de ánimo.

Los equipos legales que llevan su defensa afrontan una tarea de grandes dimensiones: en esta ocasión representan a más de 450 personas detenidas, frente a las 15 o 20 habituales en misiones anteriores. Entre ellos se encuentran dos vicepresidentes de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Trabajan jornadas de hasta 14 horas, aunque las restricciones impuestas por las autoridades israelíes impiden la transmisión inmediata de información. Aun así, los familiares expresan plena confianza en estos equipos.

Las familias también han sido informadas de que algunos de los participantes se encuentran en huelga de hambre, aunque todavía no hay detalles precisos sobre el número de personas españolas que se han sumado a esta medida. Tampoco se ha aclarado si se respetan dietas especiales ni las condiciones concretas de alojamiento, aunque se sabe que permanecen juntos.

El comunicado subraya que, pese a estar bajo custodia de un Estado hostil hacia la flotilla, la atención internacional y la presión diplomática les ofrece una mayor protección que a los presos palestinos. “Sabemos que van a volver todos y todas a casa”, señala el texto, aunque reconoce que deberán atravesar unos días de privación y espera.

En cuanto al seguimiento consular, la embajada y el consulado mantienen contacto permanente. Se prepara ya la salida de los detenidos: quienes hayan firmado el reconocimiento de entrada ilegal en Israel podrán ser deportados antes, mientras que quienes no lo han hecho deberán esperar más tiempo. Por ahora no se ha especificado cuántos españoles han aceptado esa condición.