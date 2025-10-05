Aemet confirma «lluvias intensas» a partir de este jueves 9 d'Octubre
Aunque la situación todavía está sujeta a incertidumbre, las estadísticas cada vez dejan menos lugar a dudas: los actos previstos para este 9 d'Octubre podrían llegar a suspenderse
Stella López
Los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman las peores sospechas para los valencianos: muchos de los actos previstos para el Día de la Comunitat Valenciana podrían llegar a suspenderse por la llegada de nuevas precipitaciones.
Además de la oleada de chubascos que parece estar a punto de regresar este lunes a València, justo una semana después de las lluvias torrenciales del pasado 29 de septiembre -que reavivaron, inevitablemente, los recuerdos de la dana-, este jueves, en plena celebración del 9 d'Octubre, la historia podría volver a repetirse.
Así lo han anunciado hace tan solo unos minutos: «A partir del jueves 9 podrían producirse lluvias abundantes en el Mediterráneo. La situación está sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada por una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en la superficie».
Una nueva dana o vaguada
De hecho, algunos expertos apuntan que, basándose en los grandes modelos globales, se podría estar empezando a insinuar la posible formación de una nueva dana o vaguada.
Por el momento, las estadísticas de la Aemet dejan claro que, a mitad de semana, se esperan cielos nubosos o cubiertos en las tres provincias, con apertura de claros por la tarde en el extremo norte y extremo sur.
También se vaticinan chubascos localmente moderados acompañados de tormenta, con una mayor probabilidad en el litoral central y norte de Alicante. El viento será flojo, de dirección variable a primeras y últimas horas, y tendiendo a componente este durante las horas centrales.
