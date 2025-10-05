Los afectados por ERTE en Castellón se duplican desde inicios del verano

En muchos puntos de España quedaron prácticamente en el olvido al dejar atrás la pandemia, pero hay otros territorios en los que las siglas de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) siguen muy presentes en el mercado laboral. Uno de ellos es la Comunitat. En estos momentos, Valencia es la provincia con más afectados por esta fórmula, como consecuencia de la DANA del pasado octubre y los problemas por los que atraviesa la factoría de Ford en Almussafes y las empresas auxiliares de su entorno. El caso de Castellón tiene que ver con los cambios de rumbo que experimenta la cerámica.

Impacto en la cerámica

Los empresarios del sector expresaron en la pasada edición de Cersaie que el verano ha sido complicado para esta industria, a diferencia de un primer semestre con aumento de exportaciones, ventas en el mercado nacional y producción. El reflejo en las personas que atraviesan un paro temporal es patente: si en junio había 162 empleados en esta situación, al cierre de septiembre las cifras se han disparado hasta las 310 personas.

El secretario general de CCOO en la provincia, Albert Fernández, explica que muchas empresas azulejeras "todavía recurren a los ERTE para regularizar su masa laboral". De esta manera "pueden disponer de una flexibilidad en función de las circunstancias que se puedan dar en cada momento", como la incertidumbre en la que se ha visto el comercio con Estados Unidos a causa de los aranceles, o un mercado europeo que en países como Francia todavía se muestra débil.

Aumento reciente

El número de afectados por un paro temporal en la provincia ha crecido poco de agosto a septiembre —apenas 19 personas— pero en agosto aumentó en 117 asalariados. En ese tiempo se inició un ERTE para la totalidad de la plantilla de la empresa Azteca de l’Alcora, propiedad del anterior presidente de la patronal cerámica (Ascer), Vicente Nomdedeu.

Una medida que pone de manifiesto los problemas de una parte de compañías pequeñas y medianas del sector. Pese a ello, Albert Fernández considera que esta situación no es generalizable. "Hay compañías que se encuentran en una situación delicada, con problemas que en muchos casos vienen arrastrando desde hace tiempo, pero creo que la situación general del sector está estabilizada".

Crisis del gas

La opción de los ERTE se generalizó en Castellón a partir de 2022, como consecuencia del fuerte incremento de costes energéticos, con un gas que llegó a multiplicar por 20 su coste en apenas unos meses. Prácticamente todas las empresas del azulejo castellonense adoptaron esta fórmula.

El reciente aumento en la provincia hace que Castellón siga en el top 10 de provincias con más perjudicados. Solo hay siete con más personas en las listas. Eso sí, las cifras están lejos de las registradas en el pasado. Hace dos años, los empleados en paro temporal rozaban los 1.000, mientras que en septiembre de 2024 eran 536.