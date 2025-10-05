Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»

¿Cómo han transcurrido las I Jornadas Laboralistas de los Graduados Sociales de Castellón que se han celebrado esta semana en la Cámara de Comercio?_¿Están conformes con el resultado?

Estamos encantados, estamos contentísimos. Era una apuesta importante por la profesión y por los temas que tocábamos y al principio dudábamos de la respuesta que íbamos a tener, pero tuvimos 222 inscritos, que para nuestro colectivo es un número muy importante. Vinieron muchos estudiantes de la UJI, además.

Claro, siendo además la vuestra una profesión que siempre está en un segundo plano y que no es la que más se promociona a la hora de elegir carrera...

Exacto. Nosotros, igual que pasa en todos los colegios profesionales, de cada 50 personas que se gradúan puede llegar una al colegio. Nos está pasando a todos. Pero en nuestro caso tenemos una comunicación tan directa con la universidad porque se está haciendo un trabajo con ella, hay un nexo de unión muy importante y vinieron más de 60 estudiantes. Que hayan venido a compartir con nosotros y que, por los comentarios que hubo, estuviesen encantados, es para estar muy contenta, y lo estoy.

¿Cómo se trabaja para visibilizar esta profesión?

Mira, estamos cumpliendo 100 años de la profesión, pero aparte el colegio de Castellón está cumpliendo el 50 aniversario. Son dos hechos históricos para el colectivo. Por eso, al lanzar esta jornada, decimos que llevamos 100 años trabajando por las relaciones laborales y nuestro lema es la justicia social. Sin embargo, hay que destacar que a partir de la pandemia de covid fuimos calificados como colectivo esencial. En la pandemia tramitamos el 80% de los ERTE de toda España. Parece que desde entonces hayamos tenido más visibilidad. Nuestros estudiso abarcan muchos campos.

Estamos en una época de cambios en el sistema de pensiones, ¿cómo está afectando esto a los pensionistas de Castellón?

Tuvimos en las jornadas una charla sobre este tema de Bernardo Castelló, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Castellón. Una conferencia suya es una apuesta a caballo ganador, porque llega mucho a la gente. Nos estuvo exponiendo cómo está la situación actual, cómo se han endurecido algunas de las medidas para las nuevas pensiones, e hizo una valoración de la jubilación flexible, que no ha tenido mucho éxito pero se está jubilando muchísima gente de una determinada época. Se hace mucho hincapié en que hay mucha diferencia entre jubilarte a los 63 años o a los 63 y medio, en concreto. A los 63, a todo el mundo le entra la neura por jubilarse, pero si lo haces a los 63 y medio cambia casi un 50%, un montón.

Vaya, entonces conviene aguantar un poco trabajando...

La regla antes era muy general, pero ahora no. Ahora tienes que mirar la vida laboral del trabajador, cómo le afectada la edad que tiene, sus últimos contratos... Hacer un estudio de jubilación no es lo mismo ahora que antes, y para eso nosotros somos expertos. Cambia mucho tener un buen asesoramiento.

¿Y cómo afecta la extensión de la edad de jubilación?

Ahí hay varios temas: si tú por ejemplo eres de los [que se jubilan] a los 65 y prolongas tu vida laboral más tiempo, te pueden dar una indemnización a tanto alcanzado, al aumentarte la pensión futura al 4%. Es una opción muy buena porque hay muchos que no se quieren jubilar a los 65, y la Seguridad Social te da la opción de prolongar y que luego te puedas beneficiar de esa prolongación. Luego tienes el caso que le pasa a muchísimas mujeres, que es que no llegan a los 35 años de cotización cuando tienen la edad de jubilarse y tienen que prolongar su vida laboral. Antes, una mujer que cotizaba un año a media jornada, en el cómputo de la vida laboral le aparecía la mitad. Ahora, le computa a tiempo completo, pero ha habido muchas mujeres afectadas.

También teníais una charla sobre la inteligencia artificial dentro de vuestro sector, que a prori parece que no está muy relacionado. ¿En qué consistió?

Parece que no nos afecte, pero sí que nos afecta bastante. Por ejemplo, ChatGPT a los profesionales les puede servir, pero tienes que tener muchísimo cuidado, tienen que ser inteligencias artificiales constituidas para nuestro sector. Unos compañeros han realizado una IA especializada para nosotros y está muy bien. Pero si le hace una consulta al ChatGPT básico te saca artículos erróneos. Si te vas a una IA buena, sí la puedes usar. Pero no hay que fiarse nunca de la versión básica de ChatGPT, comprueba que sea cierto lo que te dice.

¿Cuáles son los principales problemas que han afectado al sector en Castellón en los últimos años?

Ahora estamos contentos, pero el tribunal de incapacidades no estaba funcionando bien los últimos dos años porque tienen ocho plazas de médico pero llegó a haber solamente dos trabajando, cuando por ejemplo en la provincia de Valencia son más de 50. Eso supuso un embudo y no se resolvían las incapacidades, era un proceso interminable y si no te resolvían la incapacidad y eres trabajador del régimen general, la empresa sigue pagando las cotizaciones. Pero actualmente ya están los ocho médicos trabajando en el tribunal de incapacidad.

¿Y a nivel de profesión, vosotros, como trabajadores que también sois, cuál es vuestro principal reclamo?

La desconexión digital. A nivel de profesión, hemos conseguido a nivel de Hacienda que no se nos notifique cualquier cosa en horas que no corresponde y que no estamos trabajando. En justicia, podemos tener el calendario de desconexión. Pero sin embargo con la Tesorería General de la Seguridad Social nos ha ocurrido recibir un sábado por la noche 200 notificaciones en un correo electrónico, y estamos luchando contra eso.

¿Cuáles son las particularidades castellonenses que os estáis encontrando con trabajadores tras inspecciones de trabajo?

En las inspecciones aparecen los colectivos que aparecen siempre:_las camareras de piso en hoteles, las auxiliares de enfermería... Porque tienen muchos más riesgos de espalda. Ese tipo de campaña todos los años está. Y también la campaña de la naranja. En construcción, por caídas de altura y muchos accidentes de trabajo, se incide mucho por la falta de medidas. Y en hostelería, también

¿Y la cerámica?

En la cerámica las empresas suelen tener gabinetes de prevención de riesgos laborales muy grandes y las medidas de seguridad las toman mucho mejor.

¿Qué pasa con Extranjería que nunca terminan de solucionarse los problemas?

Es en el tema de coger cita donde seguimos teniendo problemas atendiendo a los clientes, pero ahora la Oficina de Extranjería de Castellón está funcionando muy, muy bien. Hemos pasado épocas muy complicadas, hace tres años no te habría hecho este mismo comentario. Hicieron caso a las peticiones.