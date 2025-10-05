Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
Alejandro Ortega, 26 años, se impone en Mister Global 2025 en una gala en Bangkok
EFE
El valldeuxense Alejandro Ortega se alzó este domingo con el título Mister Global 2025 en la undécima edición de este concurso internacional de belleza masculina, cuya gala final tuvo lugar en Bangkok, por lo que bajo el criterio de este certamen, uno de los cinco llamados 'grand slams' de la belleza, la provincia de Castellón es la casa del hombre más guapo del planeta.
Una carrera meteórica
"Han sido tres años muy duros. He luchado en el (nivel) provincial, en el nacional y ahora en el internacional. Llevo cuatro años ya en este mundo y estoy muy contento con mis compañeros y con la organización", dijo ante los medios Ortega, de 26 años y original de la Vall d'Uixó, tras erigirse ganador entre los 37 concursantes de todo el mundo que competían por el título.
El representante de Venezuela, William Badell, y el de México, Alejandro Silva, obtuvieron, respectivamente, el segundo y tercer lugar.
Sus pasiones: el márketing y el tenis
Además de la corona y la americana azul que distingue al vencedor, el español recibió un premio de 100.000 bats (unos 3.000 dólares estadounidenses) y, durante un año, ejercerá como embajador de la marca Mister Global en campañas internacionales e iniciativas benéficas.
Ortega es graduado medio en Comercio y 'Marketing' y entre sus aficiones figura el tenis.
Es un 'grand slam' de la belleza
Fundado en 2014, Mister Global es un concurso anual de belleza masculina que se celebra anualmente en Tailandia y es considerado parte del grand slam' de las competiciones de esta índole.
Junto a este concurso, se encuentran los otros 'grand slams': Mr. World, Mister International, Mister Supranational y Manhunt Internacional.
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón