Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es

El valldeuxense Alejandro Ortega se alzó este domingo con el título Mister Global 2025 en la undécima edición de este concurso internacional de belleza masculina, cuya gala final tuvo lugar en Bangkok, por lo que bajo el criterio de este certamen, uno de los cinco llamados 'grand slams' de la belleza, la provincia de Castellón es la casa del hombre más guapo del planeta.

Una carrera meteórica

"Han sido tres años muy duros. He luchado en el (nivel) provincial, en el nacional y ahora en el internacional. Llevo cuatro años ya en este mundo y estoy muy contento con mis compañeros y con la organización", dijo ante los medios Ortega, de 26 años y original de la Vall d'Uixó, tras erigirse ganador entre los 37 concursantes de todo el mundo que competían por el título.

El representante de Venezuela, William Badell, y el de México, Alejandro Silva, obtuvieron, respectivamente, el segundo y tercer lugar.

Sus pasiones: el márketing y el tenis

Además de la corona y la americana azul que distingue al vencedor, el español recibió un premio de 100.000 bats (unos 3.000 dólares estadounidenses) y, durante un año, ejercerá como embajador de la marca Mister Global en campañas internacionales e iniciativas benéficas.

Los tres finalistas de la edición de Mister Global este domingo, con el castellonense Ortega a la derecha. / EFE/ Jackree Bunyamethi

Ortega es graduado medio en Comercio y 'Marketing' y entre sus aficiones figura el tenis.

Es un 'grand slam' de la belleza

Fundado en 2014, Mister Global es un concurso anual de belleza masculina que se celebra anualmente en Tailandia y es considerado parte del grand slam' de las competiciones de esta índole.

Junto a este concurso, se encuentran los otros 'grand slams': Mr. World, Mister International, Mister Supranational y Manhunt Internacional.