Falete, un fijo en Castellón: Conoce dónde comió y lo que pidió en su última visita

Rafael Ojeda Rojas, conocido artísticamente como Falete, es conocido en medio mundo, sobre todo por los amantes del flamenco y la copla. Es un artista de talla internacional que parece que se une a la legión de ‘enamorados’ de la provincia de Castellón.

Solo así se explica que el cantante, que actuó hace un par de semanas en Vila-real para poner el broche de oro a las fiestas de la ciudad, haya visitado de nuevo nuestra provincia. En esta ocasión se ha dejado ver por Castelló, y concretamente en el restaurante La Vermuteria 1858, ubicado entre la calle Ruiz Zorrilla y la calle Alloza.

Su propietario, Jovi Selma, está muy vinculado al mundo de la música, siendo Falete el último de una larga lista de cantantes que han pasado por este establecimiento. Hablamos de nombres como Antonio Carmona, Omar Montes o Manu Tenorio, que no han dudado a la hora de probar los platos del restaurante.

Un menú para Falete

Entre toda la extensa carta del restaurante, en el que prima el producto de proximidad, con una marcada apuesta por la gastronomía local, Falete pidió lo siguiente según nos confirma Jovi: “Para empezar, unas gambas del Grau de Castelló. Siguió por una fritura con calamares, boquerón y pescadilla. A continuación, un tuétano cocinado en nuestro horno Josper sobre el que ponemos un steak tartar. Para concluir, un chuletón de vaca madurada y un surtido de postres, entre los que destacó el pijama moderno. Le gusta comer”.

Le preguntamos al hostelero por el preferido de Falete: “El que más le gustó fue el chuletón”. Falete llegó acompañado por amigos de su Sevilla natal y Madrid y, en las distancias cortas, según Jovi se desenvuelve de la siguiente forma: “Tiene mucha gracia, es amable, educado y muy correcto. No es fácil encontrar gente así en este mundo porque hay mucho flipado, no todos llevan el éxito tan bien como él”. La próxima ocasión que veamos al artista de 47 años en Castelló puede ser, por qué no, en un concierto durante la Magdalena: “Haremos lo posible para que venga”.