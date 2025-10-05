Nuevo caos en la línea de Cercanías de Castellón: 50 minutos de retraso
Técnicos trabajan para solucionar la incidencia
El sistema de Cercanías de València sufre, desde hace años, una serie de problemas relacionados con la puntualidad y con incidencias técnicas, para desesperación de sus usuarios habituales. Una situación que primero se dio como consecuencia de las obras en el tramo de Castelló a València del Corredor Mediterráneo, con la instalación del tercer hilo para permitir la llegada del AVE a Castelló. Posteriormente, los problemas se han atribuido a otras obras de mejora de las infraestructuras.
Avería entre Font de Sant Lluís y Cabanyal
Los usuarios que deban coger el tren este domingo, 5 de octubre, se encuentran con una serie de incidencias. Según informa Cercanías Renfe a través de sus redes sociales, la causa está en una avería de la infraestructura entre las estaciones de València-Font de Sant Lluís y València Cabanyal.
Los primeros avisos del fallo técnico se dieron a partir de las 10.35 horas, y hasta las 18.00 ya se acumulaban retrasos medios de 50 minutos en ambos sentidos del trayecto.
Usuarios afectados
La situación puede complicarse para las personas que usan este medio de transporte los domingos por la tarde, al desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio. Esto podría afectar especialmente a los viajeros que utilizan los servicios de Media Distancia entre Vinaròs y Castelló, que a partir de la capital de la Plana se convierten en Cercanías.
Desde Cercanías señalan que "seguirán informando a través de sus canales de comunicación habituales".
Obras en el Corredor Mediterráneo
A esta circunstancia se suma una serie de paradas programadas en fin de semana entre Castelló y Tarragona, debido a las obras de modificación de vías para adaptar el tramo al Corredor Mediterráneo.
Las próximas fechas previstas son los sábados 25 de octubre y 8 de noviembre. En esas jornadas, Renfe ofrecerá un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de Larga Distancia, con un total de 48 servicios de autobús y 2.400 plazas disponibles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón