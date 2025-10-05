De récord: El aeropuerto de Castellón cierra su mejor septiembre con cerca de 40.000 pasajeros
De enero a septiembre acumula 261.239 usuarios, con un aumento del 15 % que acerca al aeropuerto al objetivo anual de los 300.000 pasajeros
El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en el mes de septiembre 39.546 pasajeros, que constituyen su registro más alto en este mes y que suponen un crecimiento del 28 % respecto a septiembre de 2024.
El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha declarado que el resultado del pasado mes “va en la línea de la temporada estival, que es la mejor en la trayectoria del aeropuerto en número rutas y vuelos regulares, así como en cifras de pasajeros”.
En el acumulado de los nueve primeros meses del año, se contabilizan 261.239 pasajeros, que suponen un 15 % más que en el mismo periodo de 2024. De esta forma, el aeropuerto se acerca al objetivo que se ha marcado para este año de superar por primera vez la barrera de los 300.000 pasajeros.
El aeropuerto ha operado en esta campaña estival 14 rutas regulares, de las que 11 se mantienen operativas a lo largo del mes de octubre: Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Bucarest, Madrid, Bilbao (hasta el 13 de octubre), Budapest, Cracovia y Cluj.
Como novedad para este mes, la ruta de Milán incorpora una tercera frecuencia semanal los miércoles, que se suma a las de viernes y domingo.
Por otra parte, el aeropuerto de Castellón ha contabilizado en septiembre 1.289 movimientos de aeronaves, casi el doble que en el mismo mes de 2024 y en el acumulado anual suma 9.867.
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón