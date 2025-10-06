Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla

En plena transición estacional y ante un escenario meteorológico cada vez más volátil, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido activar la alerta amarilla por precipitaciones en la provincia de Castellón. El aviso se produce tras varias jornadas de inestabilidad en el este peninsular y forma parte de una secuencia de episodios que, desde finales de septiembre, han puesto a prueba la capacidad de drenaje de numerosas localidades del litoral mediterráneo.

Durante las últimas semanas, diversas comarcas valencianas han registrado lluvias intensas y repentinas que han provocado anegamientos, interrupciones de tráfico y acumulados considerables en cortos periodos de tiempo. La última borrasca que cruzó la costa oriental dejó registros de más de 200 l/m² en Castellón y obligó a activar, en algunos puntos, la alerta naranja. Este patrón de tormentas breves pero concentradas se repite ahora en un contexto atmosférico marcado por la entrada de aire húmedo y el ascenso térmico propio de los días previos al cambio de estación.

Alerta amarilla en Castellón

Según el último boletín de la Aemet, la alerta amarilla por lluvias afecta al interior sur de la provincia de Castellón (las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares) durante la jornada del miércoles, especialmente entre las 12.00 y las 23.59 horas, cuando podrían acumularse hasta 20 l/m² en una hora y 60 l/m² en doce horas. No se descarta que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas localmente fuertes y rachas intensas de viento.

Aunque se trata de un aviso de nivel bajo, Aemet recomienda extremar la precaución en desplazamientos y evitar actividades al aire libre en las horas centrales del día. Los servicios de emergencias mantienen la vigilancia sobre las ramblas y puntos bajos del litoral, susceptibles de sufrir anegamientos rápidos.

Más lluvia a partir del jueves

Esto significa una actualización de la previsión inicial de Aemet, que establecía el episodio de lluvias a partir del jueves: «La situación está sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada por una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en la superficie».

Esta es la predicción de Aemet en Castellón cara a los próximos días: