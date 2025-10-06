Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís busca pacients 'IMPacients' i denuncia el col·lapse de la sanitat pública a Castelló

La coalició demana a la ciutadania de Castelló que llançe en una 'app' les seues queixes perqué 'amb PP i Vox, la cita arrriba tard', fins a 16 dies a Vila-real i Benicarló

Ignasi Garcia, Carles Esteve i Verònica Ruiz, amb la campanya 'IM-Pacients' a Castelló.

Ignasi Garcia, Carles Esteve i Verònica Ruiz, amb la campanya 'IM-Pacients' a Castelló.

Cristina Garcia

Compromís posa en marxa la campanya 'Im-Pacients', una iniciativa que recorrerà la Comunitat de nord a sud per a denunciar el demores produïdes en la petició de cita prèvia als consultoris i ambulatoris.

La iniciativa, que aquest dilluns ha arribat a Castelló, a la Casa Gran del carrer Trullols, permet a la ciutadania "traslladar les seves experiències a la Conselleria de Sanitat, fins i tot de manera telemàtica, a través d'un codi QR inclòs en unes targetes informatives, amb les que els usuaris accedeixen a un formulari on poden explicar la seva situació, permetent recollir i enviar aquests testimoniatges directament al conseller de Sanitat".

Ho ha explicat el diputat de Compromís en Les Corts i portaveu de Sanitat, Carles Esteve, juntament amb la diputada per Castelló Verònica Ruiz i el portaveu de la coalició nacionalista a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, subratllant que "el sistema està col·lapsat" i que "les dades oficials de la Conselleria no reflecteixen la realitat viscuda pels ciutadans, que sobrepasen les indicacions de les societats mèdiques, que assenyalen que, en cas d'una malaltia o una infecció, l'assistència cal donar-la en un màxim de 48 hores, dos dies que són claus per no haver d'anar a Urgències, o per evitar mal majors i una hospitalització".

16 dies d'espera

I ha donat dades: "En la província de Castelló, dels 191 centres y consultores, el conseller diu que només a 50 d'ells es donen cites a més de dos dies vista; i a 15, a més de 7 dies, i que la mitjana són entre 4 i 8 dies, però la realitat és altra, i és que hi ha demores de 11 dies a Almassora, 12 al Raval Universitari de Castelló, 10 a Fernando el Católico, 13 a Onda, 16 dies a Vila-real o Benicarló... perquè juna cosa és la realitat del conseller, Marciano Gómez, i altra la que viu la ciutadania, que estem impacients per rebre una sanitat pública de qualitat i no vore's abocats a la contractació d'una assegurança privada per ser atesos en temps i forma", ha dit Esteve.

Tarjetes per elevar les queixes

La coalició ha repartit ja aquesta matí tarjetes SIP amb les consignes 'Amb Compromís, més sanitat pública; amb PP i Vox, la cita arriba tard', amb les "mentides" del conseller, que està fent "un desmantellament programat de la Sanitat pública valenciana", segón el diputat autonòmic. "Estem disposats a arribar fins on siga possible", per a defensar una sanitat pública de qualitat i pròxima.

El diputat ha assenyalat que la coalició valencianista ha habilitat una pàgina web, compromis.net/impacients/ (Enquesta Centres de Salut – Compromís), perquè els usuaris i usuàries de la sanitat pública col·laboren a l'hora d'esclarir la realitat d'unes dades que volen "fer-li arribar al conseller" i que serviran per "planificar polítiques sanitàries futures, incorporant professionals i no aprentant-los, amb incentius per a baixar les llistes d'espera, que el que fan es accelerar la degradació programada dels serveis sanitaris, amb menys temps d'atenció i menys medicaments receptats".

A Castelló, casos flagrants al Raval

Per altra banda, el portaveu municipal de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha assenyalat que "l'alcaldesa, Begoña Carrasco, anteposa el seu carnet del PP a les necessitats del poble de Castelló, que reclamen que se'ls atenga en temps i forma als centres de salut".

"Mentre estava en l'oposició, sí que demanava el Consultori de la Marjaleria, bé que es feia fotos davant de les Urgències del Raval Universitari... i ara, ja ha renunciat front el que li diuen en València", ha explica Garcia, que ha incidit, a més, en les "demores en les consultes dels especialistes, i en el retard en les mamografies, que arriben a sumar sis mesos. I, mentres, Carrasco, en silenci".

En el cas de les cites prèvies, Garcia ha assenyalat que "el cas més flagrant a Castelló és el del Raval Universitari, on les queixes diuen que hi ha demores de més d'un mes, del 25 de setembre per al 28 de octubre. Una salvajada"

