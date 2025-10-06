Encuesta: ¿Vas a hacer algún viaje en el puente de octubre?
Oportunidad para juntar unos días de vacaciones
Redacción
Castellón
Pese a que la Comunitat Valenciana no está entre las cinco autonomías que han optado por trasladar el festivo del 12 de octubre al 13, para facilitar que sus ciudadanos disfruten de tres días de fiesta; y pese a que el día 10 es laborable, son muchos los castellonenses que aprovecharán las festividades del 9 d'Octubre y de la Hispanidad para hacer turismo.
Otros, sin embargo, se quedarán en sus casas y disfrutarán de las multiples actividades que han organizado los ayuntamientos con ocasión de estas jornadas.
Y tú, ¿vas a hacer algún viaje durante el puente?
