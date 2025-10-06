El Imserso abre ventas en Castellón con 10.848 plazas reservadas para la provincia

Los jubilados y pensionistas castellonenses, desde este lunes a las 9 horas, ya pueden reservar sus viajes del programa del Imserso para la nueva temporada con la puesta en marcha de la comercialización este lunes en la Comunitat Valenciana para los beneficiarios preferentes y el martes para el resto.

La iniciativa, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reserva para la nueva edición un total de 10.848 plazas para los residentes en suelo castellonense, si bien los acreditados vienen superando el orden de los 56.000, aunque desde el departamento estatal no han concretado la cifra de la presente edición.

Costa, islas o circuitos

De dicha oferta, algo más de la mitad corresponde a las salidas a destinos de costa peninsular, con un total de 5.460. Otras 2.830 tienen como lugar de disfrute las islas Canarias y Baleares, una de las opciones más cotizadas entre los jubilados. Por último, 2.558 más permiten realizar circuitos culturales o visitar destinos de naturaleza desde la provincia de Castellón.

"Los que venían hoy ya lo tenían claro porque los primeros días solo se puede reservar la preferencia elegida", explica el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Castellón, Diego Tirado, quien valora que "este año había menos oferta para elegir en la plataforma, sobre todo en destinos de costa con transporte".

"Aunque mañana es el día fuerte, los que venían hoy buscando costa querían Benidorm o Lloret de Mar, mientras que los que quieren islas buscan sobre todo Tenerife o Mallorca", detalla el representante de las agencias.

3.480 plazas como destino

En la otra cara están quienes escogen el territorio castellonense para disfrutar de sus salidas, que como ya avanzó este diario apenas tienen en la presente temporada una decena de hoteles para elegir debido al menguante interés que suscita el Imserso entre el sector por las escasas remuneraciones que perciben, tal y como vienen denunciando desde hace ya años. Todos estos alojamientos se reparten en apenas tres localidades: Orpesa, Peñíscola y Vinaròs. En total, las plazas ofertadas como destino, señalan desde el Imserso, ascienden a 3.480.