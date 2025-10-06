La burrianense Sofía Buchó inicia la vuelta a casa con otros 26 españoles de la Flotilla

Castellón, pendiente del regreso a casa de la activista burrianense Sofía Buchó, cuya llegada a Madrid está prevista esta noche "a última hora o durante la madrugada", según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su familia, con su padre al frente, ha viajado este lunes a mediodía hasta Madrid para recibirla con los brazos abiertos y el corazón en un puño tras cinco días secuestrados por el Ejército israelí como el restos de los miembros de la Global Summud Flotilla.

Esta mañana, un grupo de 171 activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg y 27 españoles, con Sofía entre ellos, han sido deportados desde Israel vía Grecia y Eslovaquia, según ha informado el Ministerio de Exteriores israelí. En un comunicado, el Gobierno de España ha explicado que los activistas llegarán al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en un avión militar fletado por el propio Ministerio de Exteriores con el groso de la delegación, junto a personas de otros países de la UE, mientras que otros dos grupos viajan desde Atenas a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales.

Todos los ojos en Gaza

Los repatriados son los que quedaban retenidos en Israel tras el asalto del ejército hebreo a la flotilla de la semana pasada y el viaje, el domingo, de los primeros 21 de los 49 españoles que la integraban, a excepción de una mujer de Bilbao acusada de morder a una trabajadora médica en la prisión de Ketziot que todavía está retenida.

Tal como ha anunciado el ministro, José Manuel Albares, estaba previsto que estos ciudadanos llegaran a España «a lo largo de la noche o la madrugada».

Tras la multitudinaria manifestación que reunió a más de 10.000 personas en Castelló el pasado viernes, 5.500 según la Policía Local, en la que se pudieron ver numerosas muestra de apoyo a Sofía Buchó y sus compañeros de la Flotilla, Castellón no cesa en sus reivindicaciones de paz en la franja de Gaza.

Concentración silenciosa en la UJI.- / Pilar Campos

Concentración en la UJI

En la Universitat Jaume I (UJI), la rectora,Eva Alcón, ha presidido esta mañana en el campus una concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo palestino y en favor de la paz, condenando el asalto a la Flotilla por parte de Israel, que «no solo representa una violación del derecho internacional, sino que impide que la ayuda humanitaria llegue a la población, que sufre una situación catalogada de genocidio por la ONU». «Queremos expresar una vez más el sentir mayoritario de nuestra comunidad universitaria a favor de los valores de la paz, cooperación y defensa de los derechos humanos», como ha señalado la rectora.

Desde la UJI se ha expresado en diferentes declaraciones institucionales este sentir reclamando el respeto al derecho internacional, el establecimiento urgente de corredores seguros que garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil y la resolución pacífica del conflicto. Estas demandas se han traducido en compromisos institucionales y en el programa de acción refUJIpau.