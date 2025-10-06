La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan

Cuando una décima determina si entras o no en una carrera universitaria, que la nota de acceso ese curso baje convocatoria tras convocatoria puede dar alas a la esperanza de aquellos que, a la primera, tras realizar las pruebas de acceso a la universidad (PAU), no han podido entrar en su primera, segunda o tercera opción.

Y este curso 2025/26 que ya está en marcha en las cinco universidades públicas valencianas desde el pasado 8 de septiembre, aún hay aguas revueltas de estudiantado al que, un mes después de empezar un grado, le llaman para darle la oportunidad de cambiar a otro que había elegido en una opción mejor, con una caída de las puntuaciones de acceso que superan los 3 puntos en cuatro titulaciones, en una bajada generalizada que afecta en la Universitat Jaume I (UJI) a 32 de las 37 carreras en mayor y menor medida -ver gráfico- tras el cierre de las convocatorias extraordinarias, que este año ha gestionado la Conselleria de Universidades.

¿Me paso a Traducción o me quedo en Estudios Ingleses?

Un ejemplo: Marta Martín quería hacer Traducción e Interpretación, pero no entró en primera opción, pasándose a Estudios Ingleses. «Todo queda en la misma área», pensó. Y esta misma semana, en uno de los últimos llamamientos, le han ofrecido entrar en la carrera de su«vocación».

«Me encantaría ser traductora en la ONU o en alguna institución internacional», señala, pero ahora, con «un grupo de trabajo creado», explica que le ha «cogido el gusto» al grado.«No puedo pensarlo mucho, pero no sé qué hacer», argumenta.

Alumnado de la UJI / Gabriel Utiel

Como ella, muchos son los estudiantes que corren turno estos días, desde que el 18 de julio hasta este mismo jueves se sucedieran las ocho convocatorias extraordinarias de adjudicación de plaza, con mucho alumnado de otras provincias que pide plaza en Castelló, en València, en Madrid o Salamanca, a ver dónde le cogen, primando los estudios al lugar donde los va a poder cursar.

Son carreras con una gran movilidad, como Medicina, que tiene un alto índice de estudiantado de fuera de Castellón, con unas nota de corte de órdago, un 13,085 en junio (la novena más alta de toda la Comunitat), que apenas ha bajado en octubre a un 12,714, y donde han entrado los 85 mejores expedientes.

El ‘top 10’ de la ‘rebaja’

Aunque poco o mucho, de tres décimas a 3,62 puntos, 32 grados han rebajado la última nota en entrar.

Y en el top 10 están Ingeniería Química (-3,622), Criminología y Seguridad (3.198), Adem (3,132) y Traducción e Interpretación (3,09). Le siguen Periodismo (2,9), ComunicaciónAudiovisual (2.635), Química (2.358), Bioquímica y Biología Molecular (1,842); Relaciones Laborales (1,506) y Diseño yDesarrollo de Videojuegos (1,503), según datos aportados por la Conselleria. La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, explicó que «este proceso ha permitido a los estudiantes conocer con total transparencia la últiman nota de acceso a cada titulación, y como han ido bajando».