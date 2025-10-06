Los dos objetos más asombrosos de Castellón: Estos son los elegidos por un erudito de la historia

La provincia de Castellón tiene un sinfín de encantos, pero no todos son conocidos por el gran público. Algunos de ellos entrañan misterios ocultos que los hacen oscilar entre la estrecha frontera que separa mitología, tradición, leyenda, historia o magia. El escritor, investigador y divulgador Jesús Callejo se ha encargado en su último libro, ‘El gabinete de las maravillas y los misterios’, de seleccionar los 101 más objetos asombrosos de la España insólita. ¿Cuáles han sido los elegidos en la provincia de Castellón? Dos: Uno en la ciudad de Castelló y otro en Morella.

El de la capital de la Plana es “una diosa pagana infiltrada en el corazón de una virgen cristiana”. Sí, lo han adivinado, hablamos de la figura de alabastro de seis centímetros que se encuentra dentro de la Virgen del Lledó, patrona de Castelló. Sobre la venerada imagen, en la obra editada por Almuzara podemos leer lo siguiente: “Se sospecha que esta miniatura es nada menos que Ishtar, la diva babilónica multitarea del amor, la guerra, la fertilidad y la vida y probablemente tiene la friolera de cinco mil años”.

Relata Callejo la leyenda sobradamente conocida por los castellonenses, pero no tan popular fuera de las fronteras de la provincia, que nos remonta al año 1366, cuando “Perot de Granyana, labrador de profesión, mientras realizaba labores agrícolas de arado, desenterró la imagen bajo las raíces de un almez o lledoner”, árbol que dio título a la advocación mariana.

Imagen del Perot de Granyana y la yunta de bueyes, obra del escultor Juan Adsuara. / Mediterráneo

Una patrona quinmilenaria

Podemos leer a continuación en el libro que el célebre Perot llevó al párroco la imagen y que esta volvió al árbol hasta en tres ocasiones. “El pueblo interpretó que la Señora exigía un templo justo ahí mismo, y se lo construyeron. Así nació la veneración a la Mare de Déu del Lledó”. Rescata también el autor la tesis doctoral del recordado sacerdote Joan Llidó, que coincide con el profesor Joaquín Campos al señalar el origen mesopotámico de la pieza. Campos va más allá al señalarla como una plasmación de la diosa Isthar, datada en el tercer milenio a. C.

Jesús Callejo, conocido también por sus apariciones en programas radiofónicos como Ser Historia o La Escóbula de la Brújula, recupera también un texto al respecto del cronista Sánchez Gozalbo, que la custodió durante la Guerra Civil: “Imagen de seis centímetros de altura, desnuda, de gran tosquedad, mutilada por el plano que pasa por las caderas. Cabeza con pérdida de toda la sien izquierda, algún día separada y hoy pegada nuevamente al cuerpo. Ojos hundidos, nariz de base ancha y gran prognatismo de maxilares. Brazos plegados y cruzados sobre el pecho, con mano derecha más corta y ocultada en parte debajo de la izquierda".

Imagen venerada por delante y por detrás. / Mediterráneo

La imagen, según el estudio de Joaquín Campos, ya era venerada así en tiempos pretéritos anteriores al cristianismo. «Si la figura no hubiera venido avalada por un anterior y viejo prestigio religioso, su veneración inicial hubiera repugnado dentro del cristianismo», afirmaba el profesor. Fue en 1638 cuando la figura se colocó en el pecho de la Virgen, “asumiendo así la condición de imagen-relicario. Es decir, que en pleno siglo XVII, a alguien se le ocurrió camuflar a Ishtar dentro de una imagen cristiana, convirtiéndola en una suerte de virgen matrioska”, concluye Jesús Callejo sobre la Virgen, proclamada patrona de Castelló por el papa Pío XI en 1922.

Asado y resucitado

El segundo de los objetos señalados por el autor en el libro recientemente publicado es un mural cerámico situado en la calle de la Mare de Déu de Vallivana de Morella. En el mismo podemos ver a Vicent Ferrer, “el campeón indiscutible de los milagros” según Callejo, pues durante su canonización se le atribuyeron la friolera de 872. Uno de ellos por cierto está situado en otro municipio de Castellón, Traiguera, donde se encuentra la Fuente de San Vicente, donde el santo dijo “nunca faltará agua en esta fuente”, y hasta hoy sigue funcionando la misma a pleno rendimiento.

“Resulta que, en 1414, mientras el santo andaba predicando por Morella, se alojó en una casa (iba de paso para reunirse con el papa Luna y el rey Fernando I para hablar del final del Cisma de Occidente) y ocurrió uno de sus supermilagros. Una madre, con la lucidez emocional de una piedra, decidió que lo mejor que podía ofrecer al santo era su propio hijo guisado. Sin pensárselo dos veces, lo mató, lo descuartizó y lo cocinó”, podemos leer en el libro de Callejo.

Imagen de la calle donde se encuentra el mural cerámico. / Javier Ortí

La historia, por suerte, mejora: “Al descubrir el macabro menú, el santo reunió todos los trozos del niño, los encajó como si montara un rompecabezas y, tras unas fervorosas oraciones, resucitó al pequeño. Eso sí, con un detalle: la madre, que no pudo resistir la tentación de probar su obra culinaria, se había zampado un pedacito del dedo del niño”, concluye Callejo.

La leyenda en cuestión quedó grabada en una placa que podemos ver hoy y que ha pasado de generación en generación al imaginario colectivo de la población y comarca, sorprendiendo a turistas y visitantes.